Danza: 'Duets and Solos' con Brunello-Rana in streaming dal Pavarotti di Modena

il danzatore Sergio Bernal, accanto alla pianista Beatrice Rana e al violoncellista Mario Brunello, tra i protagonisti di 'Duets and Solos' dal Teatro Comunale Luciano Pavarotti di Modena

È proprio all’emergenza Covid-19 che deve i suoi natali 'Duets and Solos, nuova griffe degli spettacoli di danza a cura di Daniele Cipriani. E se a lo scorso luglio questo spettacolo andato in scena a Nervi e Ravenna (una collaborazione tra il Ravenna Festival e la Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova – Festival del Balletto di Nervi) è stata l’occasione gioiosa per festeggiare l’uscita dalle giornate buie del confinamento, una nuova edizione di 'Duets and Solos', presentata dal Teatro Comunale Luciano Pavarotti di Modena, verrà trasmessa in streaming il 6 dicembre alle ore 20 per dare a un pubblico ampio, assetato di arte e bellezza da un secondo lockdown, una rara possibilità di assistere ad uno spettacolo con virtuosi della musica e ballerini internazionali di grido. Lo spettacolo, registrato in presa diretta, sarà visibile a tutti dal canale YouTube del Teatro.

Adempiendo scrupolosamente alle regole e di distanziamento sociale e senza pubblico in sala, saranno presenti in palcoscenico la pianista Beatrice Rana e il violoncellista Mario Brunello, a cui si unisce per l’occasione un secondo pianista, Massimo Spada. Brunello è uno dei più affascinanti, completi e ricercati artisti della sua generazione. Nell'arco della sua lunga carriera, si è esibito con le più prestigiose orchestre del mondo, di recente anche pioniere di nuove sonorità con il suo violoncello piccolo. Beatrice Rana ha già scosso il mondo della musica classica.

Tra le musiche che suonerà a 'Duets and Solos' ci sarà anche l'Aria di Bach, l'inizio delle Variazioni Goldberg, che è stato il cd che l’ha resa nota internazionalmente e che le è valsa la nomina, nel 2017, di 'Young Artist of the Year' dalla più prestigiosa rivista specializzata sul repertorio discografico, l'inglese Gramophone. Come è ormai consuetudine negli spettacoli 'Duets And Solos', che si avvalgono della consulenza musicale di Gastón Fournier-Facio, ci saranno rappresentanti dell’arte della danza, sia singles che due coppie stabili anche nella vita.

Novità per la programmazione del Teatro Comunale Luciano Pavarotti. Danzerà un cast interamente al maschile e gli interpreti saranno anche coreografi delle loro pièce. Attesi in Italia Sergio Bernal (già del Ballet Nacional de España), Matteo Miccini (Balletto di Stoccarda) e Marijn Rademaker (già Balletto di Stoccarda), Sasha Riva e Simone Repele (già Ballet du Grand Théâtre de Genève).

"Fortunatamente, nel mondo della danza, ci sono molti ballerini che fanno coppia, e tra loro anche diverse étoiles e primi ballerini", ha raccontato Daniele Cipriani, l'ideatore e promotore della serata - evento. I momenti di sola musica si aprono con l’Andante dalla Sonata in sol minore, op.19, per violoncello e pianoforte (Rachmaninoff), e comprenderanno la Quadriglia per violoncello e pianoforte (dal secondo atto dell’opera Not Love Alone) di Rodion Shchedrin.

Di particolare interesse per i musicologi il fatto che Brunello eseguirà la celebre Ciaccona di Bach (dalla Partita n. 2 in re minore), scritta per violino, sul suo “violoncello piccolo”, uno strumento storico assai raro che ha la stessa accordatura e agevolezza del violino, ma permette di suonare le note con una simile risonanza del violoncello.

Tra le curiosità coreografiche, una moderna 'Morte del Cigno' al maschile (coreografia di Cue) interpretata da Sergio Bernal. Il ballerino spagnolo non farà mancare comunque quei suoi roventi brani iberici che galvanizzano il pubblico ('Intermezzo' e 'Danza Finale' su musica di Cassadó), mentre Matteo Miccini interpreta un assolo tratto da SSSS di Clug (musica di Chopin) e, in tandem con Bernal, 'Folia de Caballeros', un originale passo a due maschile (variazioni sul noto tema della 'Follia', trascritte da Cesare Freddi e Laura Serra per violoncello e pianoforte, coreografia di De Luz/Bernal) in cui i due 'caballeros' danzano a distanza senza toccarsi mai.

Per i passi a due “in famiglia” ci saranno 'What we’ve been telling you', coreografato e interpretato dalla coppia Matteo Miccini e Marijn Rademaker e due nuove creazioni in prima assoluta a firma dei coreografi/ballerini Sasha Riva e Simone Repele, 'Novembre 29' su pagine ‘notturne’ di Chopin, e 'Portrait di Lili' su musica di J.S. Bach (dalle Variazioni Goldberg). Il secondo lavoro è l’anticipazione di un balletto più lungo ispirato alla biografia della pittrice danese Lili Elbe, una delle prime transgender della storia (storia immortalata nel pluripremiato film di Tom Hopper The Danish Girl, basato sull’omonimo romanzo di David Ebershoff).

Ulteriore nota romantica con una terza coppia di congiunti sul palcoscenico del Teatro Luciano Pavarotti, quella formata da Beatrice Rana e Massimo Spada. A quattro mani i due musicisti eseguiranno la Fantasia in fa minore D 940 (Op. Post. 103) di Franz Schubert che accompagnerà il succitato lavoro di Miccini e Rademaker. Molti lo considerano il più intimo e amato brano di tutto il repertorio composto da Schubert per il pianoforte a quattro mani.

"La pandemia mi ha costretto a trovare nuove formule, come testimoniano tutti gli spettacoli che ho curato negli ultimi mesi - ha spiegato Daniele Cipriani - Ora, organizzare uno spettacolo in streaming è l’unica modalità che abbiamo, non solo di dare agli artisti la possibilità di esprimere la loro arte, ma soprattutto di permettere alla gente di dissetarsi alla fonte di quest’arte e della bellezza. La gente sta anche soffrendo di ansia, depressione, persino inclinazioni al suicidio."

"Ritengo che accanto ai provvedimenti governativi per tutelare la salute, occorra anche fortificare lo spirito con la bellezza - ha proseguito - Fortunatamente, non siamo in mezzo all’oceano, come era accaduto al Titanic, ma ispiriamoci a Pina Bausch che esortava a danzare, danzare. In caso contrario .... Tutto sarà perduto". Per collegarsi allo streaming basta accedere al sito del teatro: Teatro https://www.teatrocomunalemodena.it/appuntamento/duets-and-solos-live-streaming/