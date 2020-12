Mauro Corona, intervista a Linea Bianca: Rai1 si scusa

(Fotogramma/Ipa)

"In merito all'intervista allo scrittore Mauro Corona trasmessa nella puntata di ieri di Linea Bianca, Rai1 si scusa per la disattenzione di non essersi attenuta alla linea aziendale riguardante la presenza di un ospite che in un altro contesto si è lasciato andare ad un'espressione inaccettabile sul piano della parità di genere in violazione del Codice etico della Rai". Lo scrive in una nota Rai1.

Sul 'caso' di Mauro Corona e del suo allontanamento da 'Cartabianca' è intervenuto nei giorni scorsi in commissione di Vigilanza il direttore di Rai3 Franco Di Mare.