Sanremo, Morgan: "Se Amadeus prende Bugo in gara e non me è gravissimo"

(di Alisa Toaff)

''Se Amadeus stasera dovesse annunciare che mi ha escluso dalla gara e che ha preso Bugo sarebbe la cosa più disonorevole e scorretta che io abbia mai subito nella vita. Va bene non essere meritocratici ma offendere così gravemente una persona come me, meritevole e disponibile sarebbe una cosa gravissima sia da un punto di vista umano che professionale''. Così Morgan racconta all'Adnkronos di attendere con particolare trepidazione i nomi dei Big in gara a Sanremo 2021, che Amadeus annuncerà stasera in prima serata su Rai1, durante la diretta della finale di Sanremo Giovani. Finale dove lo stesso Morgan è impegnato come giudice, insieme agli altri personaggi con cui ha condiviso l'esperienza della giuria di AmaSanremo (Luca Barbarossa, Beatrice Venezi e Piero Pelù).

''Se è vero è di uno squallore inqualificabile - sottolinea il cantautore che ieri aveva lamentato di essere stato escluso dalla gara con la motivazione di una 'scelta artistica' che lui giudica risibile - Non farò la parte di quello che sbraita o alza il dito medio - tiene e precisare - ma se è vero sarà una cosa che farà riflettere molto. Se non fosse stato per me lo scorso festival sarebbe passato del tutto inosservato, grazie a me questi signori hanno guadagnato svariati milioni di euro sull'audience e io non ho preso un euro'', aggiunge riferendosi alla clamorosa eliminazione che lo vide protagonista l'anno scorso, quando partecipò in gara proprio in duetto con Bugo (il quale abbandonò il palco nella penultima sera del festival dopo che Morgan aveva cantato il testo del brano, modificandolo con critiche e ironia al limite dell'insulto nei suoi confronti).

''Quindi - incalza Morgan - mi facciano il piacere di essere riconoscenti, meritocratici e competenti. Se non mi hanno preso e hanno preso Bugo -ribadisce Morgan- è il peggior esempio di incapacità e di inadeguatezza! La mia reazione sarebbe di ordine morale e professionale: il giorno dopo lo scrivo e faccio uscire il mio disco con dentro i cinque pezzi che io ho proposto per il festival 2021. Quando glieli ho presentati -racconta- gli ho detto: 'pescatene uno a caso', i pezzi sono tutti molto belli a mio parere, quindi non mi dicano che è una questione di canzoni perché non hanno detto niente sulle canzoni. Normalmente quando vieni respinto dal Festival della canzone italiana ti danno delle motivazioni legate alla canzone ma in questo caso non è stato fatto perché loro non sono in grado di argomentare. Se è un bluff, è ben riuscito e sarebbe bello. Ma se Amadeus, che a me sta simpatico, dovesse preferire Bugo a me automaticamente diventerebbe antipatico. Sarebbe osceno se facesse una cosa del genere'', conclude Morgan.