Isee, come farlo online

(Adnkronos)

Il modello ISEE può essere compilato direttamente online senza affidarsi al servizio offerto dai CAF. Si tratta di un documento necessario per effettuare la richiesta di numerosi bonus (come il reddito di cittadinanza, il bonus asilo nido, il bonus bebè, ecc), oltre che per accedere alle agevolazioni universitarie (comprese le borse di studio). L’ISEE è da rinnovare ogni anno e scade al 31 dicembre: a partire dal 1° gennaio è possibile, quindi, compilare la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) direttamente sul sito dell’INPS. Ma quale procedura occorre seguire per richiedere l’ISEE online?

Sono due le vie percorribili: si può scegliere se utilizzare la DSU precompilata o la DSU ordinaria.

L’INPS - a partire dal mese di febbraio 2020 - mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione sostitutiva unica precompilata, utilizzando i dati dei documenti presentati negli anni precedenti e quelli a disposizione delle banche dati dell’Agenzia delle Entrate.

Si può tuttavia scegliere di compilare autonomamente l’intera DSU ai fini ISEE, scegliendo tra i tre possibili modelli di dichiarazione: mini, integrale o corrente. Molto spesso è necessario scegliere la versione mini, ma per particolari prestazioni, per esempio quelle universitarie, occorre richiedere l’ISEE Università.

Per accedere al servizio è necessario selezionare le voci “Prestazioni e servizi” - “Tutti i servizi”- “ISEE post-riforma 2015”, sul sito dell’INPS.

Una volta compreso il modulo DSU da compilare, è necessario accedere al sito dell’INPS per la richiesta dell’ISEE online utilizzando il codice Pin Inps oppure le credenziali Spid, CIE o CNS. Una volta effettuato l’accesso basterà proseguire seguendo le indicazioni fornite dal sito.

La procedura si articola in tre fasi:

1. acquisizione on-line Dichiarazione Sostitutiva Unica,

2. sottoscrizione della Dichiarazione Sostitutiva Unica,

3. attesa della lavorazione.

Entro un tempo massimo di 15 giorni l’INPS provvederà all’invio e al calcolo dell’ISEE 2021.

