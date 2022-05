Isola famosi 2022, Alessandro lascia: "Ho esami a università"

Alessandro Iannoni ha lasciato l'Isola dei Famosi. I concorrenti nella puntata di ieri 23 maggio 2022 hanno dovuto decidere se proseguire la loro avventura dopo l'annuncio del prolungamento del reality. "Sono partito come un ragazzo timido e introverso però grazie a questo percorso ho imparato a essere più indipendente - ha detto il figlio di Carmen di Pietro motivando la sua scelta a Ilary Blasi e al pubblico - Ringrazio l’Isola, ho mantenuto la promessa di impegnarmi fino a fine maggio. Per motivi legati all’università, mi è molto difficile continuare questa esperienza”.

Leggi anche Isola Famosi 2022 si allunga, ecco chi ha lasciato reality

Classe 2003, Alessandro è attualmente uno studente dell’università Luiss di Roma dove sta seguendo un corso di studi in lingua inglese.

Carmen di Pietro, che ha deciso di restare sull'Isola, è scoppiata in lacrime, mentre Ilary ha parlato con Alessandro e gli ha chiesto se l’università fosse davvero il reale motivo di questa scelta. "È una questione relativa unicamente all’università. Non so più gestire la situazione se rimango qui un altro mese. Sono fermo sulla mia decisione. Ci ho pensato giorno e notte", ha affermato il giovane naufrago.