Israele-Gaza, Hamas rivendica lancio 50 razzi contro Ashdod

Hamas, il gruppo islamista che controlla la Striscia di Gaza, ha rivendicato il lancio di 50 razzi contro Ashdod. Lo riporta il 'Times of Israel', precisando che l'attacco ha fatto scattare le sirene d'allarme nelle comunità e nelle località nei pressi della città israeliana situata a nord dell'enclave. L'offensiva, che ha raggiunto anche la città israeliana di Gedera, non distante da Ashdod, ha seguito l'annuncio da parte di Israele sull'uccisione in un raid di alcuni comandanti di Hamas.

