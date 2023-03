Israele, organizzatore protesta a Roma: "stop Netanyahu a riforma è un bluff"

"Un bluff". Così Itamar Danieli, del gruppo indipendente 'Liberi cittadini israeliani', che in occasione della recente visita a Roma di Benjamin Netanyahu organizzò una manifestazione di protesta a piazza Santi Apostoli, definisce la decisione del capo del governo israeliano di congelare per il momento la contestata riforma della giustizia.

"Sembra che sia un bluff. Come ha detto il capo dell'opposizione Yair Lapid", annunciando la disponibilità a dialogare con il governo sulla riforma, si tratta di una "prova" e di vedere "cosa succederà" dal momento che "sembra non esista nessuno in Israele che pensi che questo premier sia serio", spiega all'Adnkronos Danieli, sottolineando che a suo parere Lapid ha accettato di parlare con Netanyahu "solo per motivi politici".

L'organizzatore della protesta anti-Netanyahu a Roma ritiene che, a seguito dello stop alla riforma, "ci sarà una pausa con le manifestazioni", ma una volta scoperto il "bluff" del premier, "tra due-tre settimane al massimo riprenderanno".