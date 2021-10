“I colori sono colori e gli aerei sono aerei. Per la nuova linea di bandiera forse avrei mantenuto il bianco con il logo sulla coda. Ma l’eleganza e il gusto estetico sembrano non appartenere alla nostra epoca. Non esprimo altri giudizi al momento sui nuovi aerei di Ita-Airways. Semplicemente, affacciata alla finestra aspetto il decollo...”. È quanto ha dichiarato all’Adnkronos la stilista milanese Lella Curiel sul nuovo look degli aerei della nuova compagnia di bandiera italiana.