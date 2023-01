Italia e Algeria, accordo di cooperazione nelle attività spaziali

È stato siglato il protocollo d’intesa tra Italia e Algeria per la cooperazione nel settore delle attività spaziali per scopi pacifici. A firmare il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) Giorgio Saccoccia e il direttore generale dell’Agenzia Spaziale Algerina (ASAL) Azzedine Oussedik. "Stabilire un quadro di cooperazione nel campo dell'esplorazione spaziale, dell’osservazione della Terra, delle tecnologie spaziali e della formazione, al fine di attuare progetti di reciproco interesse: questo l’obiettivo del Protocollo d’intesa siglato dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e dall’Agenzia Spaziale Algerina (ASAL) rappresentate rispettivamente dal presidente ASI Giorgio Saccoccia e dal direttore generale di ASAL Azzedine Oussedik alla presenza del Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni e del Presidente della Repubblica algerina, Abdelmadjid Tebboune. Il Protocollo, che rimarrà valido per un periodo di cinque anni, mira a rafforzare la collaborazione bilaterale tra Italia e Algeria attraverso progetti di interesse comune tramite l’interscambio di conoscenze nei campi di scienza e tecnologia spaziali, l’organizzazione di seminari e workshop congiunti, lo sviluppo di progetti, l’attuazione di programmi di formazione, la conduzione di progetti di ricerca congiunti.