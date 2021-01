Italia Viva, il senatore: "Opposizione? Non me la sento"

(Adnkronos)

"Io voglio che Italia Viva rientri nel perimetro del governo, e mi spenderò anche con altri colleghi per farlo. E' chiaro che se poi dall'altra parte non c'è nessuna intenzione di farlo ci sarà da fare una riflessione, ma ora bisogna trovarci con dedizione sforzo, è nell'interesse del Paese". Così a Rai Radio1, ospite di 'Un Giorno da Pecora', il senatore di Iv Eugenio Comincini.

"Se Iv andasse all'opposizione non me la sento di andarci anche io: questa è la dichiarazione di chi vuole fare tutto il possibile per ricucire lo strappo che ci è stato. A quello scenario io spero non si arrivi, ci sono diversi colleghi animati dal convincimento che bisogna fare di tutto per ricucire. Dovremmo incontrarci come gruppi domani", ha aggiunto Comincini.