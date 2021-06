Valle d'Aosta in zona bianca con tutta Italia da lunedì 28 giugno. "Ho appena firmato l'ordinanza che prevede la Valle d'Aosta in zona bianca, tutta l'Italia sarà quindi zona bianca. Ma ciò non toglie che dobbiamo mantenere livello di attenzione alto. Il quadro è oggettivamente in miglioramento", ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza ospite di 'Oggi è un altro giorno' su Rai1.