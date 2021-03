Italia zona rossa a Pasqua da 3 a 5 aprile

(Adnkronos)

Italia in zona rossa a Pasqua dal 3 al 5 aprile. Lo prevedono le misure proposte per il nuovo decreto per contrastare la diffusione del coronavirus. "Nelle prossime settimane, dal 15 marzo al 6 aprile, le zone gialle vengono portate in arancione. Si rende più tempestivo l'ingresso in area rossa: tutte le Regioni che hanno incidenza settimanale" di Covid-19 "superiore a 250 casi su 100mila verranno inserite nell'area con le misure più severe attraverso lo strumento delle ordinanze del ministro della Salute", ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza, a quanto si apprende, illustrando le proposte di nuove misure restrittive durante il vertice di questa mattina tra governo, regioni, comuni e province.



Il passaggio in zona rossa quindi avverrà se l'indice Rt sarà superiore a 1,25. Secondo le norme attuali, la soglia è fissata a 1,5. Le regole relative alla zona rossa verranno applicate nelle aree in cui l'incidenza supererà i 250 casi per 100mila abitanti. Le regioni in zona arancione potranno comunque decidere di dichiararsi zona rossa.