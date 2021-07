Italpreziosi: accordo con il Gruppo BPER per "ORO SICURO" il servizio che garantisce la massima sicurezza e tracciabilità dei lingotti acquistati

Arezzo, 5 luglio 2021 - Italpreziosi, società tra i leader a livello internazionale nella produzione, trading e commercio di metalli preziosi, lingotti e oro da investimento, rende noto di aver sottoscritto un accordo con il Gruppo BPER per la compravendita di oro da investimento.

Attraverso l’accordo, il gruppo bancario offrirà nell’ambito del servizio «ORO SICURO» l’opportunità di investire in lingotti, forniti da Italpreziosi. La qualità dei prodotti acquistati è garantita dall’utilizzo di lingotti numerati e dotati di certificazione di origine e provenienti da selezionate fonderie inserite nella Good Delivery List della London Bullion Market Association. I lingotti, disponibili in diverse dimensioni, verranno custoditi in caveaux bancari dedicati.

Ivana Ciabatti, CEO di Italpreziosi: “L’accordo con BPER rappresenta un motivo di orgoglio per la nostra azienda. Tale intesa rafforza la già concreta collaborazione tra le due realtà, in un'ottica di supporto verso tutti quei clienti che decidono di utilizzare l'oro come riserva di valore. Da parte nostra possiamo garantire ai clienti di BPER la massima sicurezza e tracciabilità dei lingotti acquistati nell’ottica di una politica di investimento sostenibile”.

Andrea Sirtori, Responsabile del Team oro da Investimento Italpreziosi: “L’accordo con il Gruppo BPER è un’ulteriore dimostrazione della nostra leadership a livello nazionale nel settore dell’oro da Investimento. Siamo entusiasti di poter offrire i nostri prodotti di alta qualità alla clientela della banca nel rispetto dei più stringenti criteri di sostenibilità”.

ITALPREZIOSI è tra i principali operatori nell’affinazione e trading di oro e metalli preziosi (argento, platino e palladio) in Italia e nei più importanti mercati internazionali. Fondata nel 1984, la Società, con sede ad Arezzo, è attiva su tutta la filiera ed è partner d’eccellenza di tutti gli operatori del settore: miniere, commercianti professionali, banche, produttori di gioielli, consumatori industriali e investitori privati. Italpreziosi opera nel pieno rispetto dei principi di sostenibilità, perseguendo i principi dell'Accordo di Parigi e dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, al fine di eliminare le emissioni di CO2 entro il 2050, combattere il cambiamento climatico e valorizzare l'efficienza e la sostenibilità̀ energetica. La Società utilizza le più avanzate tecniche di affinazione per ottenere oro, argento, platino e palladio ai massimi livelli di purezza, osservando i più alti standard etici. Attraverso il dipartimento Precious Metals Sales, Italpreziosi supporta i clienti e gli intermediari finanziari in tutte le fasi della compravendita di oro, offrendo varie tipologie d’investimento: barre d’oro di fusione, lingotti da fusione, lingotti coniati e monete di borsa. Italpreziosi è stata la prima azienda a lanciare in Italia l’ “oro etico”.

Per informazioni: italpreziosi.it