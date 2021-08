Jennifer Aniston e David Schwimmer stanno insieme? Dopo la reunion di 'Friends', in cui i due attori hanno rivelato di essersi davvero piaciuti durante le riprese della famosa serie tv in cui interpretavano Rachel e Ross, sembra che i due attori siano una coppia ora. Cene romantiche e lunghe passeggiate insieme hanno fatto pensare a una nuova 'scintilla' dopo 20 anni, si legge su closeronline.co.uk.

"Nella prima stagione, avevo una grossa cotta per Jen", ha detto David Schwimmer nello speciale per il 25esimo anniversario condotto da James Corden. "Era una cosa reciproca", ha risposto Jennifer Aniston. "Ad un certo punto eravamo entrambi attratti l'uno dall'altro, ma eravamo come due navi che non si incrociavano: uno dei due era sempre impegnato in una relazione. Non abbiamo mai oltrepassato quel limite, ma entrambi...", le parole di Ross-Schwimmer, interrotto con tempismo perfetto da Matt Le Blanc: "Stronzate...", ha detto Joey, scatenando l'ilarità generale. A confermare la versione di David Schwimmer è stata la collega-partner: "E' andata così". Una rivelazione che ha fatto impazzire i fan visto il rapporto tra Ross e Rachel che, tra alti e bassi, è stato uno dei pilastri dello show fino all'ultimo episodio in cui i due si rimettono insieme.

A oltre 20 anni di distanza i due, entrambi single, si sarebbero dunque riavvicinati. Secondo una fonte "dopo la reunion, è diventato chiaro che ricordare il passato aveva risvegliato i sentimenti di entrambi e che la chimica che avevano sempre dovuto seppellire era ancora lì. Hanno iniziato a mandarsi messaggi subito dopo le riprese e, proprio il mese scorso, David è volato da casa sua a New York per vedere Jen a Los Angeles". "Hanno trascorso del tempo a casa di Jen", ha detto ancora la stessa fonte, tra cene, chiacchiere e risate. "Sono stati anche avvistati mentre bevevano vino, immersi nella conversazione, mentre passeggiavano in uno dei vigneti preferiti di Jen a Santa Barbara, dove era chiaro che c'era molta chimica tra loro".