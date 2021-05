Joe Lara, l'attore di Tarzan muore in un incidente aereo

L'attore statunitense Joe Lara, la star del film 'Tarzan a Manhattan' (1989) e della serie tv 'Tarzan - La grande avventura' (1996-1997), è morto sabato 29 maggio, all'età di 58 anni, con sua moglie e altre cinque persone nello schianto di un piccolo jet vicino a Nashville. Lo riferisce 'The Hollywood Reporter', citando le autorità federali dello Stato del Tennessee.

Un Cessna C501 è precipitato nel lago Percy Priest vicino a Smyrna, nel Tennessee, dopo essere decollato dall'aeroporto Smyrna Rutherford County verso le 11 del mattino, ha dichiarato la Federal Aviation Administration in una nota. L'aereo era diretto all'aeroporto internazionale di Palm Beach in Florida. Le squadre di soccorso della contea di Rutherford hanno lavorato per tutta la notte tra sabato e domenica ma non sono stati trovati sopravvissuti. "I nostri sforzi sono passati dall'iniziale speranza di salvataggio al recupero dei cadaveri", ha detto un portavoce che ha coordinato i soccorsi. A bordo c'era anche la moglie dell'attore, Gwen Shamblin Lara, 66 anni, autrice e guru della dieta di ispirazione cristiana 'The Weigh Down Workshop' e della Remnant Fellowship Church. La coppia si era sposata nel 2018.

Nato a San Diego, in California, il 2 febbraio 1962, William Joseph Lara ha iniziato la carriera come modello prima di ottenere, come debuttante, il ruolo principale nel film della Cbs del 1989 "Tarzan a Manhattan", che vedeva in azione il re della giungla a New York. Ha poi interpretato il personaggio creato da Edgar Rice Burroughs nella serie tv "Tarzan - La grande avventura". Joe Lara è apparso anche in film d'azione come "Bersaglio di mezzanotte" (1992), "Il guerriero di acciaio" (1993), "Final Equinox" (1995) e "Il giorno del giudizio" (2000) e in serie tv tra cui "Baywatch" e "Conan". La coppia viveva a Brentwood, nel Tennessee. L'attore lascia la figlia Liana.