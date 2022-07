Juve, ecco Pogba: "Ci vediamo presto" - Video

"Ci vediamo presto". Paul Pogba in volo verso Torino per cominciare la seconda avventura con la maglia della Juventus. Il centrocampista francese pubblica su Instagram un video in cui annuncia il suo arrivo imminente. "It's time", "E' ora". Quindi, l'appuntamento: "Ci vediamo presto", in italiano. Pogba, con una tuta bianconera, si prepara a sbarcare a Torino per sottoporsi alle visite mediche e mettersi a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri. A Torino è già arrivato Angel Di Maria. L'argentino, atterrato nella tarda serata di ieri, stamattina si è sottoposto alle visite mediche di rito.