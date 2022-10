Kanye West bannato da Instagram e Twitter

I profili del rapper bloccati per frasi antisemite

Bloccati gli account twitter e Instagram del rapper Kanye West dopo la pubblicazione di messaggi antisemiti. L'ex marito di Kim Kardashian ha visto sospeso il suo account Instagram nel fine settimana dopo aver accusato il rapper Diddy di essere controllato dagli ebrei. In tutta risposta alla sospensione, West ha scritto un altro messaggio antisemita su Twitter che gli è costato la 'radiazione' dal social. Entrambe le piattaforme hanno rimosso i post del rapper affermando che la star aveva violato le politiche sull'incitamento all'odio.

L'incidente arriva dopo che West aveva attirato su di sé delle critiche per aver indossato una maglietta con scritto "white lives matter" durante la settimana della moda di Parigi. L'Anti-Defamation League ha definito la frase come "incitamento all'odio" e l'ha attribuita ai suprematisti bianchi, che hanno iniziato a usarla nel 2015 in risposta al movimento "Black Lives Matter".