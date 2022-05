Kate sostituisce la regina al garden party a Buckingham Palace

Vestita con un abito rosa fucsia, e un cappellino in tinta, Kate Middleton ha sostituito la regina Elisabetta al secondo garden party della stagione a Buckingham palace. Impeccabile e sorridente, la moglie del principe William ha accolto le oltre 8mila persone presenti all'evento.

I garden party, ripresi quest'anno dopo la lunga pausa per il covid, sono tradizionalmente usati per ringraziare persone ed enti benefici per il loro pubblico servizio. Fra gli ospiti, riferisce la Bbc, vi erano rappresentanti del Foundling Museum, il primo ente benefico fondato in Gran Bretagna per l'Infanzia, ma anche il primo in campo artistico.

La regina Elisabetta, che ha 96 anni, comincia ad avere problemi di mobilità. E il covid avuto a febbraio l'ha affaticata. Già lo scorso autunno, dopo una notte trascorsa in ospedale, i medici le avevano raccomandato il massimo riposo. Così, ai primi di maggio, Buckingham palace aveva annunciato che la regina sarebbe stata sostituita da altri membri della famiglia durante i garden party. Elisabetta si è anche fatta rappresentare dal figlio Carlo nella solenne, ma anche faticosa, occasione del discorso della regina in parlamento il 10 maggio. Il 17 la sovrana non ha voluto però mancare all'inaugurazione della nuova linea della metropolitana battezzata Elizabeth in suo onore. Fra il 2 e il 5 giugno sono previsti grandi festeggiamenti per il Giubileo di platino, che segnano lo storico traguardo di 70 anni di regno. Ancora non è stato reso noto a quali eventi sarà presente Elisabetta II, ma sicuramente ora è meglio che eviti troppe uscite in pubblico per apparire al meglio nelle cerimonie a cui sceglierà di partecipare.