L'attore canadese Keanu Reeves si è fatto immortalare con un cartello in cui c'è scritto un motto molto usato in questi tempi in Ucraina: "Sarà tutto l'Ucraina", che vuol dire che l'Ucraina sarà integra, unita e forte.

A commento della foto, postata su un canale Telegram, il messaggio: "John Wick (personaggio interpretato dall'attore in un film, ndr) può iscriversi a far parte dei ranghi delle forze armatte ucraine in qualsiasi momento!".