Keyrà Curvy Festival: quando la femminilità diventa espressione di sé

Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC), 14 marzo 2023.Interrogarsi su che cos’è bellezza nel 2023 ha senso? Assolutamente sì, anche perché i cambiamenti recenti sono senza precedenti, tanto che sempre più esperti parlano di una rivoluzione che ricorda quella degli anni Settanta.

A esplicitarlo con chiarezza è Anna Dello Russo, giornalista e icona di stile, la quale in un podcast di Vanity Fair ha dichiarato, partendo dal nuovo ruolo dei social nella moda, come la bellezza degli anni Duemila sia più autentica e libera. Un’atmosfera dinamica che non si percepiva da tempo.

Keyrà Curvy Festival si pone in linea con il tempo presente e con la voglia delle donne di accettarsi e di esprimersi a 360°. Perché, in fondo, come ha scritto Fabio Volo, “La bellezza non è altro che la promessa che ognuno di noi ha di diventare se stesso.”

Lo è ancora di più per le donne, il cui corpo si trova spesso in primo piano. Keyrà vuole essere un’occasione per indossare le emozioni, portare alla luce la propria personalità e condividerla con le une con le altre e molto altro ancora.

Un evento che è diventato negli anni un elogio della femminilità, capace di innovarsi e rinnovarsi, edizione dopo edizione.

La manifestazione, in programma a Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC) dal 12 al 13 maggio 2023, è ricca di attesa. Per le donne di tutte le età è un’occasione per scoprire qualcosa di più sulla propria autenticità.

Keyrà Curvy Festival: da dove nasce l’idea di una nuova femminilità

Keyrà Curvy Festival prende forma con la voglia di dare l’opportunità di esprimere la propria bellezza a tutte le donne.

L’anno della prima edizione è il 2016 ma parte da radici più lontane, nello specifico da quando Alberto Cacciari ha lanciato i suoi brand, prima con l’azienda Albert Srl, aperta a soli 18 anni, e poi con Over Alberto Cacciari e le collezioni studiate apposta per le taglie curvy.

Nel 2015 e nel 2016 partecipa alle rispettive edizioni di Miss Italia come sponsor nazionale proprio per quanto riguarda le taglie oversize. La collaborazione termina quando il concorso sceglie di chiudere le porte a tale categoria.

Da qui la voglia di creare un evento diverso, in cui promuovere i valori di una femminilità autentica e con una bellezza che riesce a essere condivisa da tutte le donne, senza il legame “forzato” con una taglia né con l’età anagrafica.

È da questo insieme concettuale, da un’idea della bellezza in cui tutte possono essere protagoniste e diventare modelle, che prende forma il Keyrà Curvy Festival, all’interno del quale nasce una nuova linea di Alberto Cacciari con lo stesso nome dell’evento.

Nel 2023 è in programma la quarta edizione, durante la quale non mancherà il momento più atteso: quello dove le donne sfileranno l’una accanto all’altra, portando tutta la magia della femminilità in passerella. Con il sorriso e la voglia di celebrare quello che davvero sentono di essere, hanno da dare, desiderano mostrare di sé.

Perché Keyrà è empowerment, body positive, diversità intesa nella sua forma più autentica e positiva, ma anche capi Made in Italy prodotti senza alcun sfruttamento. Per una bellezza che è una promessa di esprimere quello che davvero si è.

L’Empowerment femminile secondo Alberto Cacciari

Per scoprire qualcosa di più su qual è la forza ispiratrice e i valori che stanno dietro al Keyrà Curvy Festival è necessario partire dalla figura di Alberto Cacciari, lo stilista visionario che ama le donne e la cui prospettiva è alla base della manifestazione.

Cacciari è figlio di un magliaio e insegue fin da giovanissimo la passione che nutre per la moda e la bellezza.

Non si limita a studiare le tendenze e gli stili, né a dare sfogo alla propria creatività: quello che davvero gli sta a cuore da sempre è conoscere cosa vogliono le donne, chi sono, quali emozioni vogliono portare alla luce con i propri abiti.

È così che matura una vision personale sull’Empowerment femminile, in cui gli abiti non fanno il monaco, per citare un noto proverbio, ma hanno il ruolo di aumentare l’autostima e consentire alle donne di avere un approccio più determinato a livello relazionale.

Spesso le donne, per fattori culturali e sociali che sono diventati parte integrante della loro stessa storia, non riescono a sentire la meraviglia che donano ogni giorno al mondo.

Alberto Cacciari diventa portatore di un’idea in cui è diventato sempre più necessario mostrarsi all’esterno con consapevolezza, gioia, complicità.

È con questa voglia che nasce il Keyrà Curvy Festival, dove in passerella c’è l’audacia, il divertimento più puro, persino le contraddizioni dell’essere donna. Senza alcun limite né punto di vista assoluto legato al corpo.

Keyrà Curvy Festival è l’evento dedicato al mondo curvy (e non solo), a chi ha voglia di mettersi in gioco, a una moda che è scoperta di sé, irriverente, frizzante e giocosa. La manifestazione è in programma a Castrocaro Terme e Terra del Sole dal 12 al 14 maggio 2023.

Tre giorni dedicati al mondo beauty con corsi e consigli mirati, professionisti a disposizione delle partecipanti e un’atmosfera divertente.

A conclusione dell’evento, come del resto avviene dalla primissima edizione, la mega-sfilata finale, con tutte le donne Keyrà insieme in passerella.

Un’occasione anche per farsi notare e iniziare la carriera di modella, con l’opportunità di diventare il nuovo volto del brand. Un trampolino di lancio e allo stesso tempo un modo per apprendere qualcosa di più sul mestiere di indossatrice, riscoprendo la complicità femminile e un’idea di bellezza autentica, che diventa espressione delle donne reali.

Per iscriversi al Keyrà Curvy Festival in programma dal 12 al 14 maggio 2023 e ricevere ulteriori informazioni è possibile visitare il sito https://albertocacciari.it/iscrizione-keyra-curvy-festival/