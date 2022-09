Kharkiv, Zelensky: "Oltre 10 stanze tortura trovate in regione"

Oltre dieci stanze per le torture sono state trovate nelle città e i villaggi liberati dalla controffensiva ucraina nell'oblast di Kharkiv. A denunciarlo è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo consueto discorso video notturno.

"Nelle aree liberate della regione di Kharkiv, sono state trovate oltre dieci stanze della tortura in città e villaggi. Quando gli occupanti sono fuggiti hanno lasciato gli strumenti di tortura. Anche in una comune stazione ferroviaria, a Kozacha Lopan, è stata trovata una stanza della tortura, con strumenti per choc elettrici. Era solo una stazione ferroviaria! La tortura era pratica comune nei territori occupati. Sono cose che facevano i nazisti. E' quello che ora fanno i 'ruscisti'. E ne dovranno rendere conto nello stesso modo, sul campo di battaglia e nei tribunali", ha detto Zelensky, citato da Ukrinform.

IL RAPPORTO DEGLI 007 GB - "Negli ultimi sette giorni, la Russia ha intensificato gli attacchi contro obiettivi civili anche quando non ne percepisce probabilmente un immediato effetto militare". E' quanto afferma il consueto bollettino dell'intelligence britannica sulla situazione in Ucraina.

"Questo tipo di azione - continua il report - comprende attacchi contro la rete elettrica e una diga sul fiume Inhulets River a Kryvyi Rih. Mentre affronta rovesci sulle linee del fronte, la Russia ha probabilmente esteso il numero di siti che si prepara a colpire per minare direttamente il morale del popolo e il governo ucraino".