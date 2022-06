'La Dolce Vita' di Fedez con Tananai e Mara Sattei: ecco il video

Disponibile da oggi il video de 'La Dolce Vita', il nuovo singolo di Fedez con Tananai e Mara Sattei per Columbia Records/Sony Music che, esattamente come le sue note, ci catapulta nell’atmosfera spensierata, allegra e divertente degli anni 60. Gli anni del boom economico, gli anni in cui la vacanza diventa un rito per tutti gli italiani: il mare, il sole, i ragazzi e le ragazze che giocano in spiaggia e ballano il twist. “La Dolce Vita” è la sintesi di tutto ciò. Un pezzo da ballare e cantare, un inno alla spensieratezza, alla gioia di vivere e alla voglia di innamorarsi. Il video, diretto da Olmo Parenti e prodotto da Borotalco.tv, è stato girato sulle spiagge di Rimini e oltre a Fedez, Tananai e Mara Sattei vede tra i protagonisti anche Alessia Lanza, una delle content creator più amate e seguite dai giovani grazie alla sua simpatia.

“La Dolce Vita” conferma la cifra artistica dell’estate firmata Fedez: un cocktail coloratissimo, in cui sonorità twist che rimandano ai grandi successi e alla spensieratezza degli anni 60 italiani, vengono mixati con una scrittura ironica ma al tempo stesso fresca. Le voci di Tananai e Mara Sattei vengono sapientemente miscelate a completamento di questo pezzo, dove la contemporaneità incontra le suggestioni vintage. Il risultato è ovviamente una canzone che non solo sa di mare e di sole, ma è una vera e propria cartolina dell’estate italiana.