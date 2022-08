La magia della pianta anti-smog

Ripulisce l’aria e assorbe fino a 10 volte più CO2 di ogni altro albero: è la Paulownia anche conosciuta come la pianta anti-smog. Si tratta dell’albero che cresce più velocemente al mondo, cinque o sei metri all’anno e ha un fusto che in un triennio può oltrepassare i 26 centimetri di diametro. È adatta a quasi tutti i tipi di climi e terreni. Ogni ettaro coltivato assorbe in un anno 1.200 tonnellate di biossido di carbonio, l'equivalente delle emissioni rilasciate da un’auto in 100mila chilometri. Queste caratteristiche fanno sì che la pianta sia particolarmente utilizzata nei programmi di riforestazione e nella produzione di crediti di carbonio.