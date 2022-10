La migliore piattaforma trading per investire? Quella che si adatta al profilo del cliente

Milano, 3 ottobre 2022. La definizione di investimento fai-da-te per indicare il trading online non è sempre corretta. Il trading online – cioè la possibilità di negoziare strumenti finanziari con la migliore piattaforma trading possibile,restando comodamente a casa seduti davanti al computer –ha due fasi principali: la scelta della strategia e l’operatività vera e propria.

La prima serve a rispondere alle domande cosa compro, quando lo compro, perché lo compro e quando lo rivenderò;la seconda indica l’inserimento degli ordini nella piattaforma di trading online.

A questo tema SoldiExpert SCF, società di consulenza finanziaria indipendente, dedica sul proprio sito una speciale analisi dedicata ai risparmiatori e investitori interessanti ad approfondire l’argomento

HOME BANKING EVOLUTO VS PIATTAFORME DI TRADING

Se non si hanno le competenze adeguate, fare trading online (soprattutto se pesante, “heavy” come dicono gli anglofoni) può essere un’attività ad alto rischio.

Tuttavia, se non si sceglie una piattaforma corretta il rischio può aumentare. Che non vuol dire la migliore piattaforma in assoluto, ma quella più adatta alle singole esigenze.

Investitore saltuario? Oppure heavy trader, cioè trader che vende e compra strumenti finanziari in borsa,come azioni o ETF, tante volte al giorno? O ancora, tranquillo sottoscrittore di fondi o di obbligazioni?

In linea generale, le banche tradizionali hanno tutte un servizio di home banking, che consente di gestire il conto corrente con il computer da casa, e che, firmando un modulo aggiuntivo, consente anche di negoziare qualsiasi (o quasi) strumento finanziario in Borsa.

Si tratta però di servizi di trading online via web, solitamente abbastanza costosi e non particolarmente efficienti.Adatti a chi non cerca la migliore piattaforma di trading a tutti i costi e che si limita a fare qualche raro ordine nel corso dell’anno.

Per chi invece cerca qualcosa di più, le strade per fare trading online sono almeno tre: banche online, SIM e broker esteri(da valutare con molta attenzione e spesso circospezione) specializzati in Forex e CFD.

BANCHE, SIM E BROKER ESTERI

Se si è alla ricerca della migliore piattaforma di trading , bisogna quindi considerare le tre categorie indicate di broker (cioè di intermediario).

Nel primo caso, la definizione di “banche online” la si reitera per comodità ma è ormai obsoleta, visto che tutte gli istituti di credito che rientrano in questa categoria hanno ormai una rete di sportelli e di consulenti finanziari. Per esempio,Fineco Bank, Banca Sella e Webank di Banco BPM offrono servizi e piattaforme di trading online di livello professionale. Questo tipo di broker utilizza il servizio di trading online per attrarre clienti e spingerli magari a sottoscrivere prodotti e servizi a valore aggiunto, come gestione del risparmio, mutui, prestiti, carte di credito etc.

Per quanto si usi il plurale, di SIM focalizzate sul trading online in Italia ne è di fatto rimasta soltanto una, la torinese Directa, che punta soprattutto a clienti molto attivi ed esperti, se non scalper (trader che operano furiosamente, anche centinaia di volte nell’arco di una giornata).

Infine, i numerosissimi broker esteri attivi in Italia offrono quasi solo CFD e Forex (ma di solito anche quest’ultimo sotto forma di CFD sui cambi). Si tratta di strumenti finanziari piuttosto complessi e rischiosi, non quotati in Borsa e su cui la normativa europea sta diventando sempre più restrittiva. Consigliabili solo a chi davvero se ne intende e sa come maneggiarli, insomma. Sconsigliabile secondo la nostra esperienza alla maggior parte dei risparmiatori e investitori considerato anche che la stragrande maggioranza dei risparmiatori o aspiranti trader (oltre il 75% mediamente) perde su questi strumenti come le stesse società che offrono questi servizi sono state costrette dall’Esma (l’autorità europea di controllo dei mercati finanziari) a dichiarare.

TRADING ONLINE E COMMISSIONI

Cosa distingue le differenti offerte? A livello di migliore piattaforma di trading le funzioni possono essere diversificate, ma si può dire che i software professionali siano ormai tutti comparabili tra loro per sofisticazione.

Differenze importanti sono invece quelle dei servizi aggiuntivi (spesso però riservati o adatti a clienti molto attivi, come leva e marginazione) e quella delle commissioni. Le commissioni per investire online possono essere fisse o variabili e degressive. Quindi, se in alcuni casi si paga sempre la stessa commissione se si effettuano degli ordini con commissioni fisse, vi possono essere differenze significative applicando commissioni variabili. Con le commissioni variabili ciò che fa la differenza è l’entità del capitale impegnato nella transazione, se si investono 10.000 euro o 1 milione, per esempio, e se vi siano tetti minimi o massimi alla commissione stessa.

Per fare trading online, insomma, è necessario tenere conto di numerose variabili tecniche e finanziarie.E consultare sul tema un consulente finanziario indipendente come SoldiExpert SCFe richiedere una consulenza ad hoc può essere un modo di ridurre considerevolmente il rischio.

Informazioni su SoldiExpert SCF

Questo comunicato è stato realizzato da SoldiExpert SCF una delle principali società di consulenza finanziaria (SCF) indipendenti a livello nazionale. Vanta clienti di ogni tipo e portafoglio (soprattutto privati) in tutta Italia grazie anche a un modello unico basato sulla Rete e sulla tecnologia come la possibilità di collegarsi in video-conferenza con i propri esperti che operano in più parti d’Italia.

La consulenza fornita può riguardare tutto il patrimonio o sola la parte legata agli investimenti finanziari (azioni, obbligazioni, ETF, fondi) o assicurativi (spesso unitlinked che di fatto sono investimenti finanziari spesso “travestiti”) e si basa su un’attenta analisi preventiva (tipicamente i risparmiatori che si rivolgono a SoldiExpert SCF partono con un check up ed è possibile richiedere gratuitamente una prima consulenza di 30 minuti) di efficienza del portafoglio detenuto dal cliente in termini di costi e rischi. E il fatto di essere una società che fornisce esclusivamente consulenza su base indipendente è un punto molto importante per gli investitori poiché SoldiExpert SCF viene remunerata direttamente in modo trasparente dai clienti senza quindi ottenere provvigioni o commissioni sui prodotti consigliati come è tipico dell’industria del risparmio gestito in Italia.

Si ricorda anche ai fini dello studio proposto che le performance passate nei mercati finanziari non costituiscono necessariamente garanzia, nè indicazione di performance future e non dovranno essere perciò utilizzate come unico criterio di valutazione per la scelta degli investimenti. Per maggiori informazioni si invita a visitare il sito soldiexpert.com

Approfondimenti

Sito ufficiale: https://soldiexpert.com

Email: ufficiostudi@soldiexpert.com

Numero Verde 800.03.15.88

Canale video Youtube: https://www.youtube.com/user/SoldiExpert

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/soldiexpert