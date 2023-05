La Roma perde un attaccante, la Juve spera di riaverlo. Infortunati Atalanta e rientro Mazzocchi: novità

Stop Vlahovic: problema alla caviglia. In dubbio per il Sassuolo



Non arrivano buone notizie in merito alla situazione di Dusan Vlahovic in casa Juventus. L'attaccante serbo è stato sostituito al 63' della sfida con la Lazio durante la quale ha riportato una lieve distorsione alla caviglia.

In occasione della seduta d'allenamento di oggi, Dusan Vlahovic ha svolto un lavoro personalizzato. La sensazione è che rischi concretamente di non esserci giovedì in Europa League. Da valutare le sue condizioni anche per la partita di domenica sul campo del Sassuolo.

Infortunati Atalanta: l'elenco si allunga

Sono già Koopmeiners, Vorlicky e Hateboer gli infortunati con cui Gian Piero Gasperini deve fare i conti. A questi rischiano di aggiungersi Pasalic e Ruggeri. L'esterno è alle prese con un risentimento muscolare al flessore sinistro mentre il centrocampista croato avrebbe rimediato una distorsione alla caviglia, un problema che già a febbraio gli aveva fatto saltare tre partite.

Roma, Solbakken ko: l'esito degli esami

Arriva l'esito degli esami diagnostici a cui è stato sottoposto Ola Solbakken , l'attaccante della Roma infortunatosi durante la partita con il Torino. Il giocatore norvegese deve fare i conti con una lussazione recidiva alla spalla sinistra, già operata l'estate scorsa.

Il club ed il giocatore hanno deciso di comune accordo di evitare di ricorrere all'intervento chirurgico, procedendo dunque con la terapia conservativa. Il problema alla spalla sinistra non sarà a disposizione per la partita di domenica sera con l'Udinese. Le sue condizioni saranno nuovamente valutate la prossima settimana.

Mazzocchi può tornare tra i convocati per la prossima

Dopo aver saltato le partite con Spezia e Inter, Pasquale Mazzocchi potrebbe tornare a disposizione della Salernitana per la sfida in programma domenica pomeriggio contro il Torino di Juric. Un rientro importante per Paulo Sousa che avrà nuovamente a disposizione uno dei suoi migliori elementi, frenato da diversi problemi fisici da novembre ad oggi.

Resta da capire se l'esterno ex Venezia troverà spazio dal primo minuto del 3-4-2-1 di Sousa o se il tecnico portoghese rispolvererà Junior Sambia, concedendo a Mazzocchi spazio a partita in corso.

Fantacalcio.it per Adnkronos