L’agenda del premier Giorgia Meloni

Giovedì 12 febbraio alle ore 10:30 il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parteciperà, all’incontro informale dei leader dell’Ue presso il Castello di Alden Biesen in Belgio.
Venerdì 13 febbraio alle ore 18:00 il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni parteciperà al secondo Vertice Italia-Africa, ad Addis Abeba (Etiopia).
Sabato 14 febbraio il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ad Addis Abeba (Etiopia), parteciperà alla riunione plenaria della 39esima sessione ordinaria dell'Assemblea dei Capi di Stato e di Governo dell'Unione Africana, in qualità di ospite d'onore