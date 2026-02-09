circle x black
L’agenda del premier Giorgia Meloni

09 febbraio 2026 | 16.56
Giovedì 12 febbraio alle ore 10:30 il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parteciperà, all’incontro informale dei leader dell’Ue presso il Castello di Alden Biesen in Belgio.

Venerdì 13 febbraio alle ore 18:00 il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni parteciperà al secondo Vertice Italia-Africa, ad Addis Abeba (Etiopia).

Sabato 14 febbraio il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ad Addis Abeba (Etiopia), parteciperà alla riunione plenaria della 39esima sessione ordinaria dell'Assemblea dei Capi di Stato e di Governo dell'Unione Africana, in qualità di ospite d'onore

