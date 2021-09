Lancio di una nuova società di gestione patrimoniale per supportare i britannici espatriati in tutto il mondo

- Headway Wealth, detenuta e gestita da due esperti di gestione patrimoniale a loro volta espatriati, sosterrà i cittadini britannici che lavorano nel Regno Unito o all'estero, fornendo consulenza su una serie di opportunità di investimento personalizzate

LONDRA, 2 settembre 2021 /PRNewswire/ -- È stata lanciata una società globale di gestione patrimoniale che offre ai cittadini britannici residenti nel Regno Unito e agli espatriati nel mondo la possibilità di sfruttare opportunità di investimento, con consigli personalizzati su molti aspetti di pianificazione finanziaria.

Headway Wealth ha sede a Londra e uffici in molti dei principali mercati finanziari e dispone di affiliate su licenza che operano nel Regno Unito e in Europa. Inoltre è presente con una società regolamentata negli Stati Uniti.

Questa nuovissima azienda è una delle prime a combinare un'offerta di consulenza finanziaria indipendente sia per i residenti che per gli espatriati del Regno Unito, supportandoli in mercati chiave, in cui vivono e lavorano i cittadini britannici, tra cui gli EAU, KSA, Qatar, Singapore, Hong Kong, Stati Uniti, Spagna, Italia, Germania, Francia e Portogallo.

Guidati dai fondatori Hamzah Salchi e Elliott Parkhouse, il team di consulenti finanziari britannici di Headway Wealth ha lavorato sia nel Regno Unito che all'estero. I suoi consulenti hanno esperienza in tutti gli aspetti della pianificazione finanziaria e dispongono di reti in espansione nei principali mercati esteri, il che significa che l'azienda può fornire una consulenza completa e personalizzata sulla gestione patrimoniale a una clientela diversificata.

Headway Wealth è completamente indipendente e si impegna per la totale trasparenza di ogni aspetto del percorso di gestione patrimoniale, senza spese nascoste o accordi di terze parti non divulgati, che influenzino il sostegno agli investimenti.

"Abbiamo creato questa azienda con uno sguardo al futuro, trainati dall'innovazione in risposta alle nuove sfide. Comprendiamo anche che la ricchezza è una questione personale e che ogni singola persona richiede una soluzione diversa" ha dichiarato Hamzah Salchi.

"Abbiamo entrambi collaborato con gli espatriati britannici di tutto il mondo e abbiamo compreso esattamente di quali esclusivi prodotti finanziari hanno bisogno, e copriamo ogni aspetto, dalla capacità di trasferire denaro e risorse da un Paese all'altro a pianificare il futuro della loro famiglia".

Elliott Parkhouse ha aggiunto: "Non stiamo solo dando alle persone accesso a un'ampia gamma di prodotti finanziari, ma lo stiamo facendo in modo strutturato, in base alle loro esigenze. Si tratta di una combinazione davvero eccezionale, guidata da una tecnologia eccellente e da valori ispiratori".

"Il feedback ricevuto indica che le persone ricercano la trasparenza e noi vogliamo essere il punto di riferimento del settore per la fiducia che riusciamo a trasmettere ai nostri clienti, ovunque risiedano".

Per maggiori informazioni, visitare il sito: https://headwaywealth.com/

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1606723/Headway_Wealth.jpg