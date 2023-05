L’anima creativa di Veuve Clicquot sposa la Milano Design Week 2023

Veuve Clicquot, l’iconica Maison de Champagne, diventa protagonista dal 17 al 23 aprile, con la presentazione della nuova Cuvée de Prestige, La Grande Dame 2015, in collaborazione con l’artista Paola Paronetto. Veuve Clicquot diffonderà gioia e ottimismo attraverso i colori durante la Milano Design Week tra le vie di Brera, dove si nasconde l'anima più creativa, più artistica e più affascinante di Milano.

La Grande Dame 2015 la cuvée di Pinot Nero e Chardonnay è la precisione e l’eleganza di un grande Champagne Millesimato. Madame Clicquot amava particolarmente il Pinot Noir, un vitigno che si esprime in modo diverso secondo il terroir di coltivazione, l’esposizione e l'annata della vendemmia e che richiede la massima competenza dello Chef de Caves e delle sue equipe, per rivelare la sua specificità. L’eleganza, i dettagli e precisione sono perfettamente rappresentati nella sua grande complessità.

Il Pinot Noir degli storici Crus del suo terroir, tra i più prestigiosi della Champagne, Verzenay, Verzy, Ambonnay, Bouzy, Ay, trova la sua massima espressione nell’assemblaggio (più del 90%), esaltato da un tocco di Chardonnay (10%). La Cuvée è una prodezza enologica, caratterizzata da un immenso potenziale di invecchiamento di oltre quindici anni. Teso ed elegante, rivela la sua eccezionale verticalità proprio grazie al Pinot Nero.

Veuve Clicquot è fortemente impegnata per un futuro “più verde” e continua a scegliere un approccio più ecologico in tutta la sua produzione, integrando nel cuore dell’esperienza del brand la visione di un lusso collegato alla vita, responsabile e fonte d’ispirazione. I nuovi coffret sono realizzati in modo sostenibile in Francia e sono composti al 60% di canapa, al 20% di cotone e al 20% di fibre non legnose.

In linea con questa filosofia, la presentazione de La Grande Dame 2015 x Paola Paronetto. I Giganti, grandi sculture colorate a forma di bottiglia, sono la massima espressione del messaggio di ottimismo che La Grande Dame vuole trasmettere al mondo. Occorrono due mesi per produrre l’intero set realizzato completamente a mano dall’artista, in edizione limitata di soli 100 pezzi. Ogni set è composto da una maestosa bottiglia (alta 1,35 m) di colore Giallo Clicquot, simbolo del sole e dell’alba di un nuovo giorno che trasmette ottimismo e la convinzione che tutto sia possibile, e da due altre bottiglie (rispettivamente di 1,10m e 1m) in colori scelti secondo il gusto del cliente, applicati espressamente a mano da Paola. La firma dell’artista e una placca personalizzata completano l’unicità di queste opere d’arte. Questa composizione di tre bottiglie in diverse dimensioni e colori accompagna un’esclusiva verticale di tre Millesimati distinti in tre formati diversi: una Jéroboam de La Grande Dame 2008, tre Magnum de La Grande Dame 2012 e sei bottiglie de La Grande Dame 2015. Un invito a esplorare l’arte dell’invecchiamento, l’impatto del tempo e il formato della bottiglia, in questa verticalità enologica.

