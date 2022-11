L’Arco della Pace entra nel Metaverso

È in corso la vendita di 7.777 Nft generati da Reasoned Art, in un progetto condotto assieme alla Sovrintendenza ai Beni culturali di Milano per sostenere l’Arco della Pace. La start up ha dato vita a Monuverse, un progetto di cripto-arte basato sui Nft, che ha l’ambizione di essere la casa virtuale di monumenti iconici a livello internazionale. L’obiettivo non è la compravendita speculativa di Nft, ma la creazione di un ambiente di intrattenimento educativo. Una quota della cessione degli Nft andrà inoltre alla conservazione del patrimonio culturale.