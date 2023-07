Lavoro, consulenti: 135 eventi 424 relatori e 11.500 presenze al Festival 2023

Si è conclusa oggi la 14ma edizione del Festival del Lavoro 2023, la manifestazione organizzata dal Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro e dalla Fondazione studi consulenti del lavoro per il 2° anno consecutivo al Bologna Congress Center.

Competenze e innovazione, temi cardine per scoprire le nuove dimensioni del lavoro, hanno scandito i dibattiti - trasmessi in 6 dirette streaming - delle 10 Aule del Festival, che hanno visto 135 eventi formativi con 424 relatori e un totale di 11.500 presenze in tre giorni.

Rappresentanti delle istituzioni, della politica, delle imprese, del mondo accademico e sindacale hanno sollevato proposte e avanzato strategie per far fronte alle trasformazioni in atto nel mercato occupazionale.