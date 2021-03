Lavoro, domani colloquio online per 100 posti: come funziona

Un colloquio di lavoro 'maxi' con 100 posti disponibili. Il primo Virtual Hiring Day di Indeed del 2021 si svolgerà in Italia domani, 30 marzo. L’evento di recruiting virtuale vedrà oltre 100 posti di lavoro disponibili in diversi settori, tra cui assistenza sanitaria, assicurazioni, tecnologia e retail. Ikea, PwC, OVB, Ambrogio, Andriani, Farmaca International S.p.A., Il Gabbiano 2.0, Deda Group, CEA, Sanitas, Siae, We Can Consulting,Overit, Mcfit, Kuehne + Nagel, Fielmann, Edac e Maxi Zoo sono solo alcune delle aziende coinvolte. Sono previste assunzioni in diverse regioni e ci sono posti di lavoro disponibili per ogni livello di esperienza, con aziende alla ricerca di figure come infermieri, sviluppatori Java, istruttori di fitness e consulenti in ambito tecnologico.

"Sia le aziende, sia le persone in cerca di lavoro si sono rapidamente adattate al nuovo mondo del recruiting, che ha trovato nelle soluzioni digital una salvezza", ha spiegato Dario D'Odorico, Responsabile per il mercato Italia di Indeed.com. "Molte aziende hanno riscontrato che spostare il processo di assunzione on-line è stato un ottimo modo per incontrare nuovi talenti, altrimenti difficili da raggiungere, riuscendo così a coprire rapidamente le posizioni. Allo stesso modo, i candidati possono facilmente partecipare ai colloqui, selezionando le offerte di lavoro per cui desiderano candidarsi e la fascia oraria che meglio si adatta ai propri impegni, tutto da casa propria."

Come si svolgerà? il maxi colloquio? I candidati possono registrarsi ad un link per un colloquio virtuale, selezionando l'appuntamento dedicato all'azienda di interesse. I colloqui, condotti da rappresentanti delle aziende coinvolte, saranno finalizzati a fornire una panoramica della cultura aziendale e, al tempo stesso, permetteranno ai candidati di presentarsi, mettendo in evidenza la propria esperienza e le proprie aspettative. Partecipare all'evento online è completamente gratuito per chi cerca lavoro e non è necessario essere in possesso di un account Indeed per partecipare.