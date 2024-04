Inaugurato alla Scuola di Management ed Economia dell'Università di Torino, il primo master di Il livello in "D-ESG e Responsabile d'impatto". Per l'Assessore alle Attività produttive della regione Piemonte, Andrea Tronzano, "i giovani sono il nostro futuro e devono avere la possibilità di sviluppare le proprie competenze, eliminando le differenze. Gli ESG sono una competenza indispensabile per tutte le imprese e le banche e avranno un impatto fondamentale nei prossimi anni".