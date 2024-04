Arriva a Lecco il Family Business Forum 2024, al centro il capitalismo familiare

Sarà la città di Lecco a ospitare la nuova edizione di Family Business Forum (Fbf), il più importante momento di confronto pubblico dedicato alle imprese familiari, uno degli assi portanti delle economie dei Paesi. L’edizione 2024 del Forum, di cui Adnkronos è Media partner, si terrà i prossimi 9 e 10 maggio, presso la sede della Camera di Commercio. Ideato e diretto da Maria Silvia Sacchi, giornalista economica e imprenditrice, Family Business Forum 2024 è organizzato in collaborazione con Confindustria Lecco e Sondrio. Il Forum è una iniziativa culturale rivolta agli imprenditori e alle imprenditrici con lo scopo di allargare il più possibile la condivisione di tematiche vitali per le imprese. Parteciperanno a questo momento di confronto imprenditori, economisti, esponenti del mondo accademico e delle istituzioni, italiani ed esteri.

“Siamo orgogliosi che Lecco sia stata scelta come sede della nuova edizione di Family Business Forum, un’iniziativa che propone al tessuto imprenditoriale del nostro territorio, da Lecco fino alla provincia di Sondrio, l’occasione di approfondire temi cruciali per le aziende in dialogo con ospiti prestigiosi”, ha affermato Giulio Sirtori, direttore generale di Confindustria Lecco e Sondrio. “La presenza delle imprese familiari è una ricchezza e una caratteristica fondante del nostro sistema produttivo e il Forum darà l’opportunità di guardare al futuro con spunti e contributi di grande interesse”, ha aggiunto.

“Abbiamo scelto Lecco perché è tra le aree a maggior concentrazione di aziende familiari in Italia. Secondo l’Osservatorio Aub dell’Università Bocconi, nelle provincie di Lecco e Sondrio, infatti, le aziende familiari rappresentano quasi l’81% di tutte le imprese del territorio rispetto alla media italiana del 65%. Sarà interessante conoscerne le caratteristiche e comprenderne l’evoluzione. E questo anche alla luce del passaggio del testimone in alcuni dei principali gruppi economici del nostro Paese”, ha sottolineato Maria Silvia Sacchi, direttrice di Fbf.

Il Coordinamento scientifico di Family Business Forum è affidato a Guido Corbetta, professore ordinario di Strategia delle aziende familiari all'Università Bocconi, titolare della cattedra Aidaf-Ey, mentre lo Steering Committee è presieduto da Piergaetano Marchetti, professore emerito in Diritto Commerciale all’Università Bocconi.

Fbf si svolge in tre momenti: Workshop (gruppi di formazione rivolti a imprenditori e manager di primo livello), Plenaria (momento dedicato alla riflessione pubblica) e Visite in azienda (realizzate tramite video con lo scopo di conoscere le realtà imprenditoriali del territorio). I Workshop si svolgeranno la mattina del 9 maggio, dalle 9.00 alle 13.00; la Plenaria il pomeriggio del 9 maggio (dalle ore 14.00 alle 19.00) e la mattina del 10 maggio (dalle ore 9.00 alle 14.00). La partecipazione ai lavori - in presenza o in streaming - è gratuita, con iscrizione obbligatoria sul sito www.familybusinessforum.net.

Il Forum è realizzato grazie al sostegno di Aidaf - Associazione delle Aziende Familiari, Banor, Bper Banca Private Cesare Ponti, Fondazione Antonio Carlo Monzino Ets, Bank Lombard Odier, Money Management, Simest, UniCredit Wealth Management. Media partner dell'evento 2024 sono Sky TG24, Il Sole 24 Ore, Adnkronos. Il Forum gode del patrocinio di Borsa Italiana, Commissione Europea e Camera di commercio Americana. La nuova edizione di Fbf approda a Lecco dopo essere stata a Treviso (2022) e Padova (2023).