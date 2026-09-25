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Basilisco (OdI Trieste), 'le frontiere si trasformino in ponti tra professioni'

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25 settembre 2026 | 18.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Trieste è una città di frontiera. Vogliamo trasformare questo confine, che purtroppo nei secoli passati è stato spesso fonte di dolore e di sangue, in qualcosa di positivo: la frontiera va superata con dei ponti che leghino le popolazioni vicine, ma che leghino anche i colleghi che esercitano la stessa professione. Per questo abbiamo fortemente voluto avere qui presenti i presidenti degli ingegneri sloveni e croati, oltre al vicepresidente degli ingegneri portoghesi, in modo da poterci confrontare su un percorso comune che l'ingegnere deve affrontare a livello europeo". Così Giovanni Basilisco, presidente dell'Ordine degli ingegneri di Trieste, partecipando al 70° Congresso nazionale Ingegneri, 'Nuove frontiere, nuove responsabilità', fino al 25 settembre al Generali Convention Center del Porto Vecchio della città.

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