Codau 2025, Righi (Dromedian): "Con Atenei per processi reclutamento più trasparenti e sicuri"

"Da sempre supportiamo gli atenei nei processi di digitalizzazione e nell'esecuzione sicura e anonima dei test attraverso tablet e un software proprietario che consente di snellire le procedure di selezione, garantendo trasparenza a tutto il processo". Così Daniele Righi, General Manager di Dromedian, realtà di cui Recrytera, partecipando al CoDAU 2025, Convegno dei Nazionale dei Direttori generali delle Amministrazioni Universitarie spiega l'importanza della digitalizzazione dei processi di reclutamento a supporto della pubblica amministrazione.