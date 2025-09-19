circle x black
Cerca nel sito
 

Codau 2025, Righi (Dromedian): "Con Atenei per processi reclutamento più trasparenti e sicuri"

sponsor

19 settembre 2025 | 12.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"Da sempre supportiamo gli atenei nei processi di digitalizzazione e nell'esecuzione sicura e anonima dei test attraverso tablet e un software proprietario che consente di snellire le procedure di selezione, garantendo trasparenza a tutto il processo". Così Daniele Righi, General Manager di Dromedian, realtà di cui Recrytera, partecipando al CoDAU 2025, Convegno dei Nazionale dei Direttori generali delle Amministrazioni Universitarie spiega l'importanza della digitalizzazione dei processi di reclutamento a supporto della pubblica amministrazione.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Arianna Meloni a Fenix, standing ovation - Video
Francesca Manzini nei panni di Monica Bellucci: "Ciao Tim Burton, ti ricorderò con rispetto" - Video
News to go
Giustizia, via libera della Camera alla riforma
Eurogruppo e Ecofin a Copenaghen, le videonews dal nostro inviato
Auto e box come caveau della droga, la scoperta a Roma - Video
Pino Daniele, al via l'omaggio di Napoli con Mannoia, Sangiorgi ed Emma - Video
Trump ci ricasca: "Albania era in guerra contro Azerbaigian" - Video
Schifone (FdI) su ddl delega riforma forense: "Sostegno a giovani e donne"
Trump e il gesto 'illegale', la pacca sulla spalla di Re Carlo - Video
Regionali Marche, Bonaccini: "Una sfida contendibile" - Video
Regionali Marche, a Pesaro il comizio di Schlein e Bonaccini per Ricci - Videonews della nostra inviata
News to go
Inflazione in lieve calo, ma cresce il carrello della spesa


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza