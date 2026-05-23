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Contratti, Damiano: "Sfida contrattazione si fa su qualità non sui salari bassi"

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23 maggio 2026 | 09.51
Redazione Adnkronos
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"Il punto chiave è che bisogna assolutamente combattere il dumping contrattuale. La sfida della contrattazione si fa sulla qualità della contrattazione, non sui salari bassi, ma sui salari alti, sulle carriere. E sulla normativa che sia capace anche di interpretare le novità della tecnologia nel tempo del digitale, dell'avvento dell'intelligenza artificiale, questo deve essere il messaggio fondamentale". Così Cesare Damiano, già ministro del Lavoro e presidente dell'Associazione Lavoro&Welfare, alla presentazione di 'Ccnl equivalenti. Come verificare l'equivalenza delle tutele' il libro di Andrea Cafà, Cesare Damiano, Angelo Raffaele Margiotta, Adalberto Perulli, Paolo Pizzuti presentato al Festival del lavoro, la manifestazione dei consulenti del lavoro in corso alla Nuvola all'Eur a Roma.

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