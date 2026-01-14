circle x black
Coripet a Marca 2026, focus su riciclo Pet e modello Bottle to Bottle

14 gennaio 2026 | 14.17
Redazione Adnkronos
Coripet partecipa a Marca by BolognaFiere, 14 e 15 gennaio 2026, nell’ambito della 22esima edizione della manifestazione dedicata alla Marca del Distributore, con un appuntamento di approfondimento sul riciclo del Pet e sul modello Bottle to Bottle.

Il 15 gennaio, alle 10.30, presso la Marca Tech Arena (Padiglione 19) si terrà il CoriPettalks, incontro moderato dalla giornalista Cristina Lazzati, dedicato al tema Bottle to Bottle 2030 con un focus su dati, qualità e sicurezza del Pet riciclato nella nuova fase di sviluppo delle filiere circolari. Al centro dei lavori le sfide del ciclo chiuso e gli aspetti legati alla sicurezza alimentare degli imballaggi in Pet.

Giuseppe Dada, chimico del consorzio, presenterà un’anteprima del dottorato di ricerca dedicato alle metodologie di valutazione della qualità e sicurezza del Pet riciclato destinato al contatto alimentare. Il programma prevede inoltre una tavola rotonda con rappresentanti della Gdo, per un confronto sul ruolo della Gdo nello sviluppo della Marca del Distributore e nei nuovi modelli di economia circolare, che si fondano sulla raccolta selettiva tramite ecocompattatori, ormai diffusi capillarmente su tutto il territorio nazionale e ospitati da centinaia di punti vendita delle principali insegne Gdo.

