2024, Autohero: "La sfida dell'industry auto usate è la fiducia consumatori"

"Una delle sfide principali dell’industry auto per il prossimo anno consiste sicuramente nel conquistare e conservare la fiducia dei consumatori, in particolare nel settore dell’usato, spesso considerato dai consumatori tra i meno trasparenti in Europa. Una sfida che abbiamo ampiamente raccolto, fin dalla fondazione della nostra azienda, e che quotidianamente facciamo nostra offrendo un processo di acquisto su Autohero totalmente online, sicuro e trasparente e che risponde alle preoccupazioni comuni degli acquirenti. L’altra grande sfida del settore automobilistico riguarda la mobilità sostenibile. Dal nostro punto di vista, e in virtù dell'interesse crescente da parte dei consumatori per le auto ibride ed elettriche, ci impegniamo a integrare questi veicoli nel nostro stock una volta che queste auto saranno maggiormente presenti sul mercato, con la consapevolezza che l’aumento delle vendite di nuovi modelli EV e ibridi contribuirà ovviamente a una maggiore disponibilità di queste auto nel mercato dell’usato".

A dirlo, in un'intervista all'Adnkronos/Labitalia Soni Leraj, director retail Italy di Autohero, marchio del gruppo quotato Auto1 Group SE e si impegna per permettere ai suoi clienti di acquistare auto usate in modo comodo, sicuro e personalizzato.

"I recenti dati - ricorda - pubblicati da Aci mostrano segnali positivi nel settore, con le vendite di auto usate che superano quelle del nuovo. Nel mese di novembre, infatti, per ogni 100 auto nuove ne sono state vendute 183 usate, e nei primi undici mesi dell'anno il trend continua con la vendita di 184 auto usate per ogni 100 nuove. I passaggi di proprietà delle quattro ruote, al netto delle minivolture, hanno registrato un aumento del 9,1% rispetto a novembre del 2022. Questi dati offrono un’indicazione significativa rispetto alle abitudini di acquisto degli italiani, evidenziando il sempre crescente interesse per il mercato dell’usato che in Italia sta sempre di più emergendo come una valida alternativa a quello del nuovo, grazie anche all’immediata e ampia disponibilità di veicoli. Nel mercato dell’usato, inoltre, si ha accesso a modelli di fascia alta a prezzi ovviamente più bassi e che tendono a diminuire meno rapidamente nel tempo rispetto alle auto nuove".

"Chi solitamente opta per un’auto usata - spiega - adotta un approccio molto pragmatico nell'acquisto puntando sul prezzo più vantaggioso e sulla disponibilità immediata dell’auto. Questi consumatori sono generalmente disposti a sacrificare alcune caratteristiche 'di tendenza' mantenendo però una grande attenzione sulla qualità e sulla storia del veicolo. La pandemia Covid-19 ha sicuramente avuto un impatto sulle abitudini dei consumatori grazie alla digitalizzazione che ha aggiunto una nuova dimensione al processo d'acquisto, offrendo un’opzione nuova, diversa ed efficiente. Rispetto alle preferenze, dalle nostre recenti rilevazioni è emerso che nei primi nove mesi del 2023 il brand preferito dagli italiani è Fiat, seguito da Volkswagen e da Renault".

"Se guardiamo invece - osserva - ai modelli ibridi ed elettrici, è Toyota a guidare la top3, seguita sempre da Fiat e, in questo caso, da Ford. Infine, per quanto riguarda i modelli, la Panda si conferma ancora una volta al primo posto con la Clio e la 500 rispettivamente sugli altri due gradini del podio mentre è il bianco il colore preferito dagli italiani, seguono grigio e nero".

"Chi si appresta ad acquistare un’auto - fa notare Soni Leraj - usata dovrebbe valutare attentamente le condizioni del veicolo e la copertura della garanzia al fine di evitare inconvenienti post-acquisto. Un’ispezione accurata per definire meglio lo stato di usura, eventuali malfunzionamenti o danni e la verifica di tutta la documentazione relativa al veicolo sono sicuramente degli step consigliabili. È quindi importante valutare le diverse offerte presenti sul mercato. Ad esempio, il nostro servizio offre la garanzia di rimborso di 21 giorni, rispetto ai 14 previsti dalla legge, che consente ai nostri clienti di testare l'auto acquistata nella vita di tutti i giorni e, se non sono soddisfatti, di restituirla ottenendo il rimborso dell'importo pagato".

"Inoltre - afferma - grazie alla permuta, i clienti possono anche verificare, in pochi semplici passaggi, il valore della propria auto ed eventualmente decidere di venderla direttamente sul nostro sito pagando la differenza di valore con l'auto acquistata. Chi sceglie Autohero, grazie a queste garanzie e alla disponibilità di veicoli accuratamente ricondizionati, si libera sostanzialmente di tutte le incombenze citate sopra usufruendo di un servizio affidabile, completamente digitale dalla ricerca dell’auto al pagamento della stessa".

"Autohero - racconta - fondata nel 2017 e parte del gruppo quotato Auto1 Group SE, ha lanciato il suo servizio in Italia alla fine del 2020 con l'obiettivo di rivoluzionare l'acquisto di auto usate rendendolo completamente digitale, semplice, sicuro e trasparente. Il cliente può acquistare un'auto usata in qualsiasi momento e luogo, 24 ore su 24, con consegna a domicilio. Non siamo un marketplace quindi non ci sono annunci, tutte le auto usate presenti nella nostra offerta sono infatti di nostra proprietà, questo significa che conosciamo ogni auto nei minimi dettagli. Offriamo un’ampia selezione di brand e modelli che rispondono agli elevati standard di qualità di Autohero".

"Ogni auto - illustra - presente nel nostro stock, infatti, è stata sottoposta a perizia presso il nostro centro di produzione secondo il 'multi-eye principle': motore, freni ed elettronica vengono esaminati in più fasi dai nostri meccanici, tecnici meccatronici e capi meccanici, per un totale di tre esperti che si occupano di controllare ogni auto utilizzando una lista di oltre 420 punti. Infine, grazie alla consegna a domicilio con i nostri Autohero truck trasparenti, rendiamo ulteriormente conveniente e unica l’esperienza di acquisto con Autohero. Una scelta, quella di personalizzare i nostri veicoli con una parte vetrata che mostra l’auto trasportata, che simboleggia la trasparenza dell’acquisto con Autohero e include anche un aspetto emozionale evocando le tradizionali confezioni trasparenti delle nostre macchinine d'infanzia".