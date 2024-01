2024, Indeed: "I cinque trend chiave del mondo del lavoro"

Una crescente domanda di lavoratori altamente qualificati, l’automazione nei processi di recruitment, l'espansione del lavoro ibrido, la necessità di una formazione continua e la crescente importanza dell'equilibrio tra vita professionale e privata. Sono queste le cinque tendenze che definiranno il panorama occupazionale nel 2024, identificate da Indeed - sito numero 1 al mondo per chi cerca e offre lavoro - basandosi sui dati e le osservazioni del 2023.

"Il mondo del lavoro sta evolvendo rapidamente ed è importante adattarsi per rimanere competitivi. Le tecnologie emergenti come l'AI stanno rivoluzionando il modo in cui le aziende assumono e gestiscono i lavoratori, un tema che rimarrà centrale, insieme agli altri aspetti dell'innovazione. Tuttavia, rimane fondamentale trovare il giusto equilibrio tra l'utilizzo delle innovazioni tecnologiche e l'umanizzazione di tutto il processo di assunzione” commenta Roberto Colarossi, senior sales director di Indeed.

“Ma - avverte - non ci sono solo le nuove tecnologie, rimane alta l’attenzione per flessibilità, inclusività e well-being, sempre più importanti per attrarre e trattenere i migliori talenti; le competenze digitali, anche in settori tradizionalmente non tecnologici, si confermano essenziali, per rimanere competitivi, infatti, sarà fondamentale garantire una formazione continua".

Sono dunque cinque tendenze che caratterizzano l'evoluzione del mercato del lavoro di oggi. 1) Risposta agile alle nuove tecnologiche disruptive: il rapido sviluppo di intelligenza artificiale, automazione e nuove tecnologie richiederà un'adattabilità senza precedenti da parte dei lavoratori. Il 2024 sarà caratterizzato da una crescente domanda di competenze digitali, in particolare quelle legate all'Intelligenza Artificiale, alla robotica e alla programmazione. Le aziende dovranno quindi adottare una risposta agile alle continue e rapide evoluzioni tecnologiche. Indeed prevede che la formazione continua diventerà una priorità, con un focus crescente su competenze digitali e nuove metodologie di lavoro.

2) Rivoluzione nell'equilibrio tra lavoro e vita: l'equilibrio tra lavoro e vita personale sarà al centro delle politiche aziendali nel 2024. Le lezioni apprese durante la pandemia da Covid-19 hanno ridefinito le aspettative dei dipendenti riguardo il lavoro flessibile e le opzioni di lavoro da remoto. Le aziende che abbracciano e promuovono un ambiente di lavoro flessibile risulteranno più attrattive.

3) Innovazione nell'assunzione e nella gestione del personale: la crescente competizione per i talenti porterà a un'innovazione significativa nei processi di assunzione e gestione del personale. L'integrazione di intelligenza artificiale nel recruiting diventerà la norma, ottimizzando e automatizzando la corrispondenza tra candidati e posizioni aperte. Le aziende investiranno in soluzioni tecnologiche avanzate per garantire una gestione efficiente delle risorse umane.

4) Interesse costante per la sostenibilità, l'Intelligenza Artificiale e la Blockchain. Settori emergenti come la salute digitale, la tecnologia blockchain e, più in generale, la sostenibilità vedranno un interesse costante anche nel 2024, sia da parte dei datori di lavoro, sia per coloro che cercano lavoro. La domanda di competenze digitali specializzate in questi campi guiderà l'evoluzione del mercato del lavoro.

5) Impatto sociale e ambientale come fattore chiave: le aziende saranno sempre più valutate non solo per il loro successo finanziario, ma anche per il loro impatto sociale e ambientale. Il 2024 vedrà un aumento dell'importanza di pratiche aziendali sostenibili, inclusività e responsabilità sociale. Le organizzazioni che integrano tali valori nella loro cultura aziendale attireranno e manterranno talenti di alto livello.

Il futuro del lavoro nel 2024 si preannuncia come un ambiente dinamico, dove l'adattabilità, l'innovazione e l'impatto sociale sono chiave per il successo.