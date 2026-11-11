Dopo il Pnrr il digitale nella cultura si gioca sulla gestione﻿

Quando i cantieri chiudono, i costi restano. E' il filo dell’intervento di cui ha parlato questa mattina Ivo Allegro, partner di Iniziativa e docente all’Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza, nel corso del Forum nazionale della cultura digitale 'Custodire il passato, progettando il domani' organizzato dal Ministero della Cultura a cui stanno partecipando i vertici delle istituzioni culturali italiane. Nel corso del 1° panel 'Oltre il Pnrr'. La domanda è netta: nel post Pnrr, il partenariato pubblico-privato è una strada obbligata?” Allegro ha sottolineato come “i numeri,aiutano a mettere a fuoco il problema. Secondo AgID e Politecnico di Milano, la spesa ICT della Pa è cresciuta del 75% dal 2019 al 2023 e di un ulteriore 20% tra 24 e 25, un salto che coincide con l’avvio del Piano. Eppure, anche nel picco di investimento, il 64% della spesa resta di funzionamento e solo il 44% è destinato a innovazione. Due euro su tre, in sostanza, servono a far funzionare l’esistente. In tal senso, esaurita la misura M1C3, hosting, cloud e aggiornamenti di quanto creato restano a carico degli enti, su una spesa corrente che le risorse europee non possono coprire e, quindi, va finanziata integralmente con le anemiche risorse nazionali. Per l’intera Pa, la manutenzione ordinaria ed evolutiva degli investimenti del Pnrr si stima valga 10-12 miliardi aggiuntivi l’anno”.

Nella cultura il quadro si complica, perché anche le competenze settoriali non sono ampie. Le piante organiche sono costruite attorno a conservazione e ricerca storica, mentre scarseggiano data analyst, specialisti di comunicazione digitale e manager dell’innovazione. Per Allegro, dunque “la sfida non è più adottare software o hardware, ma integrare il digitale nella gestione quotidiana, perché non diventi un’altra voce di costo operativo e sia, invece, un valore aggiunto tangibile. Nella cultura, peraltro, il tema della conciliazione tra impatto sociale e impatto economico deve trovare il giusto equilibrio. Conservazione, ricerca e accesso al patrimonio restano una funzione pubblica, ma la copertura nel tempo dei costi di gestione e la capacità di attrarre investimenti privati non sono più eludibili”.

Il punto centrale, ha osservato Allegro, “è una gigantesca inversione tra mezzi e fini che ha caratterizzato questi ultimi anni con il Pnrr. Gli investimenti sono condizione necessaria ma non sufficiente, e lo sviluppo nasce dal livello di servizio, non dal cantiere. Il cantiere produce un effetto keynesiano temporaneo, mentre alle comunità interessa che le infrastrutture su cui si è investito, anche quelle digitali, impattino sulla qualità della vita ed il benessere sociale: un ospedale genera salute non se viene costruito e allestito ma solo se eroga cure di qualità e una metropolitana genera sviluppo solo con frequenze adeguate, ogni tre minuti e non ogni quindici. L’elemento fondamentale è quindi la performance gestionale non quella dell’investimento. Longanesi lo aveva intuito da tempo quando diceva provocatoriamente 'Alla manutenzione, l’Italia preferisce l’inaugurazione'".

"E il Pnrr - ha osservato - affidando alla Pa il ruolo di protagonista assoluta, si è approssimato a un gigantesco esperimento omeopatico, ossia curare il male con il male. Senza un cambio di modello nel digitale, il rischio è il vendor paradise. Il fornitore promette magnifiche sorti e progressive, incassa alla consegna, e il rischio che il valore non si materializzi resta tutto sul pubblico, in una situazione in cui 'le magnifiche sorti e progressive' che non si realizzano generano un clima al confine tra Aspettando Godot e il deserto dei Tartari".

“La risposta - ha dichiarato Allegro - è il Ppp (Partenariato pubblico-privato), purché inteso per ciò che è. Non una stampella finanziaria, bensì un’operazione economica complessa che integra progettazione, realizzazione e gestione, con un privato remunerato per le prestazioni effettivamente rese e non per quelle promesse. In questa prospettiva, se devo gestire costruisco meglio, i tempi si accorciano e il PPP porta addizionalità non solo di capitali, ma di competenze e di livello di servizio costante nel tempo. Questo è quello che interessa alla collettività.

"Resta una condizione - ha chiarito - la Pa deve diventare un committente sofisticato, capace di presidiare l’asimmetria informativa, definire ex ante il valore pubblico e verificarlo nel tempo con dati e monitoraggio continuo soprattutto sull’impatto. Gli strumenti del progetto europeo Clic, dal Ppp ibrido a quattro P, dove la componente people è fondamentale, all’Investment readiness facility fino al Revolving circular impact fund, mostrano una strada trasferibile ai progetti digitali. In tutti e tre, a restare centrale è l’impatto, che può generare modelli di remunerazione del privato fondati sulla sua misurazione, con indicatori fissati nel contratto e monitorati ogni anno. Senza dimenticare, con William Bruce Cameron, che non tutto ciò che può essere contato conta, e non tutto ciò che conta può essere contato”. Lo spartiacque, ha concluso Allegro, "è culturale prima che tecnico. Si tratta di passare da una logica di acquisto di beni, servizi, progetti, opere ad una in cui il focus è sulla gestione che deve generare risultati e impatto sulle performance di quello su cui si è investito ma soprattutto sul benessere delle comunità. Anche digitali".