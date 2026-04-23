Safety Expo 2026-sicurezza sul lavoro, benessere psicosociale in primo piano

In programma il 16 e 17 settembre alla Fiera di Bergamo l’evento, organizzato dall’Istituto Informa con Epc editore e numerosi partner istituzionali

In occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro del 28 aprile, l’attenzione internazionale si concentra quest’anno su un tema sempre più centrale: il benessere psicosociale nei luoghi di lavoro. Promossa dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro, l’edizione 2026 richiama l’importanza di ambienti lavorativi non solo sicuri dal punto di vista fisico, ma anche sostenibili sotto il profilo organizzativo, relazionale e mentale. Il modo in cui il lavoro è organizzato – carichi, ritmi, relazioni, pressioni – incide infatti in modo determinante sulla salute e sulla sicurezza. Quando questi fattori diventano critici, si trasformano in veri e propri rischi che richiedono strategie di prevenzione sempre più integrate.

In questo contesto si inserisce Safety Expo 2026-sicurezza sul lavoro, in programma il 16 e 17 settembre alla Fiera di Bergamo. L’evento, organizzato dall’Istituto Informa con Epc editore e numerosi partner istituzionali, rappresenta il principale appuntamento nazionale per imprese, professionisti e decisori pubblici. Il programma prevede convegni, seminari, tavole rotonde, corsi di formazione e momenti di addestramento pratico, con rilascio di crediti formativi. Safety Expo 2026 ospiterà un’area espositiva con circa 300 aziende, tra i principali player del mercato della sicurezza sul lavoro. Un ecosistema completo in cui sarà possibile conoscere da vicino prodotti e soluzioni innovative: dai dispositivi di protezione individuale all’abbigliamento tecnico, dai sistemi anticaduta alle tecnologie per il monitoraggio e il controllo, fino alle soluzioni per la qualità dell’aria e la sicurezza degli ambienti di lavoro. La presenza dei leader del settore renderà l’evento una vetrina privilegiata per l’innovazione, ma anche un’occasione concreta per le imprese di individuare strumenti e partner strategici per migliorare i propri standard di sicurezza.

Ampio spazio sarà dedicato all’aggiornamento normativo, con una tavola rotonda che riunirà istituzioni, organi di vigilanza e parti sociali. Il confronto si concentrerà sulle principali novità introdotte dal Decreto-Legge 159/2025 (convertito con L. n.198/2025), con l’obiettivo di offrire interpretazioni autorevoli e indicazioni operative sulle più recenti evoluzioni normative. Si affronteranno le trasformazioni introdotte nella disciplina degli appalti e subappalti, con particolare attenzione alla patente a crediti e al potenziamento delle attività di vigilanza e controllo.

Il programma di convegni, seminari e corsi approfondirà i principali ambiti della prevenzione integrata, ponendo al centro la persona e la qualità dell’ambiente lavorativo. Tra i temi trattati: la gestione dei near miss, la prevenzione di violenze e molestie nei luoghi di lavoro, e la promozione di ambienti sicuri e inclusivi, anche attraverso l’applicazione della Uni ISO 45001 e della Uni/PdR 125:2022. Ampio spazio sarà dedicato al nuovo Accordo Unico sulla Formazione e al ruolo sempre più strategico del professionista HSE.

Accanto a questo, Safety Expo conferma l’attenzione ai linguaggi culturali e formativi innovativi. Nell’ambito della sessione 'Sicurezza in scena' sarà presentato lo spettacolo teatrale 'Ricordati di vivere-l’ultima udienza', che coinvolge il pubblico in una riflessione diretta su responsabilità e comportamenti. Un approccio che dimostra come la sicurezza non sia solo tecnica e normativa, ma anche cultura, consapevolezza ed emozione. Tra i momenti più significativi, lo speech “Arbitrare la sicurezza: decisioni che fanno la differenza” di Manuela Nicolosi offrirà uno spunto originale sul ruolo della leadership nei contesti ad alta responsabilità.

Safety Expo 2026 si conferma così non solo come vetrina di soluzioni tecniche e normative, ma come luogo di confronto e costruzione di una cultura della prevenzione condivisa. Un percorso che parte già dalla Giornata mondiale del 28 aprile e coinvolge istituzioni, imprese e lavoratori in un obiettivo comune: rendere ogni ambiente di lavoro più sicuro, sano e consapevole.