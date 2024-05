"Siamo qui per orientarli, per spiegare come è possibile trovare lavoro, quali sono i percorsi. Oggi in Italia la domanda e l'offerta viaggiano quasi su due binari separati". Così il Presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro alla conferenza stampa di presentazione del Festival del Lavoro 2024 a Firenze.