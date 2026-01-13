circle x black
Engineering, nuovo presidio strategico in Grecia

13 gennaio 2026 | 12.36
Redazione Adnkronos
Engineering Group, leader nei processi di digitalizzazione per aziende e pubblica amministrazione guidato da Aldo Bisio, apre, attraverso la neocostituita Eng Hellas, un presidio strategico in Grecia.

La nascita di Eng Hellas con sede operativa ad Atene si inserisce nella strategia di consolidamento del Gruppo nell’Europa Sud-Orientale – dove ha presidi già attivi in Albania e in Serbia – e testimonia la fiducia di Engineering nelle prospettive di innovazione della Grecia, oggi al centro di un forte impulso alla digitalizzazione dei servizi pubblici e dei principali settori industriali.

Eng Hellas opererà come competence centre e delivery hub, con focus su cloud, intelligenza artificiale e data management, cybersecurity e modernizzazione applicativa. Svilupperà progetti destinati in particolare ai settori dell’energia e delle utilities, della manifattura, dei servizi finanziari, della sanità e della pubblica amministrazione, potendo contare anche sull’ecosistema globale di partnership che il Gruppo ha con i principali player tecnologici.

“Rafforzando la nostra presenza in Grecia, confermiamo la fiducia del Gruppo nelle opportunità che questo mercato esprime”, afferma Alessandro Lisi, company executive di Eng Hellas, Gruppo Engineering. “Abbiamo nel tempo sviluppato collaborazioni solide con operatori locali di riferimento in settori strategici quali energia e gas, telecomunicazioni, trasporti, infrastrutture, manifattura e beni di consumo. La nascita di Eng Hellas ci permetterà di consolidare questo percorso, contribuendo allo sviluppo dell’ecosistema digitale del Paese e mettendo a disposizione competenze e know-how maturati in ambito internazionale a beneficio di imprese, organizzazioni e istituzioni”, conclude.

Tag
digitalizzazione innovazione cybersecurity cloud intelligenza artificiale
