circle x black
Cerca nel sito
 

Export, Zoppas (Ice): "Abbiamo portato a Marca 60 buyers strategici"

sponsor

‘accordo Mercosur traguardo che cerchiamo da 25 anni’

Export, Zoppas (Ice):
14 gennaio 2026 | 14.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il settore della marca sta andando bene ed è tra quelli che stanno trainando” l’economia del Paese. “Domani dovremo avere dall'Istat altri numeri, ma i dati che arrivano a settembre parlano di una crescita pari a circa il 6%. Qui alla fiera ‘Marca’ si espone soprattutto private label che vale sia per l’Italia che per l’estero. Noi abbiamo portato circa 60 buyers strategici, che fanno la differenza". Così Matteo Zoppas, presidente di Agenzia Ice, alla prima delle due giornate della 22ª edizione di Marca by BolognaFiere & Adm - Associazione distribuzione moderna, la fiera internazionale dedicata alla Marca del Distributore (MdD), oggi riconosciuta come appuntamento irrinunciabile per l’intero ecosistema della Private Label.

“Abbiamo una grande novità legata a due temi fondamentali: la cucina italiana riconosciuta come patrimonio immateriale dell'Unesco, un fatto che sensibilizza l'estero sul Dna della cucina italiana - spiega Zoppas - L'altro tema, attualissimo, è sicuramente quello del Mercosur, che è in fase di approvazione definitiva. Sono 25 anni che cerchiamo questo risultato. Ci sono naturalmente delle limature che vengono richieste, giustamente, per tutelare gli interessi di tutti, soprattutto in termini di reciprocità. Si tratta però di opportunità che si aprono e dobbiamo intensificare con la diplomazia della crescita tutte le occasioni per l'aumento di competitività”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Export Private Label Crescita economica Mercosur
Vedi anche
News to go
Pesca, è crisi nera per le vongole nell’Alto Adriatico
News to go
Sciopero dei taxi, in corso la protesta
News to go
Buoni pasto elettronici, soglia di esenzione a 10 euro nel 2026
News to go
Scuola, al via le iscrizioni per il nuovo anno
News to go
Giochi olimpici invernali, 6 febbraio a San Siro cerimonia di apertura
News to go
Venezuela, rilasciati Alberto Trentini e Mario Burlò
News to go
Luce e gas, novità Arera
News to go
Bulgaria nell'euro
Giuseppe Di Matteo, 30 anni fa assassinato dalla mafia. Il ricordo - Video
Decine di trattori invadono Milano, la protesta contro l'accordo Ue-Mercosur - Video
Brescia, investe due persone e scappa - Video
Referendum giustizia, Marattin: "Data non mi appassiona, importante buona campagna" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza