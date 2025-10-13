circle x black
Cerca nel sito
 

Inps, Minerva: "Benefici per aziende che entrano in rete agricola di qualità"

sponsor

durante la firma del Protocollo d’intesa tra la Direzione metropolitana INPS di Roma e la Prefettura di Roma per la costituzione della sezione territoriale provinciale di Roma della Rete del Lavoro Agricolo di Qualità

Inps, Minerva:
13 ottobre 2025 | 08.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Entrare nella Rete del lavoro agricolo di qualità è importante e consentirà alle imprese che vi aderiranno di beneficiare di sistemi premiali in termini anche di punteggi aggiuntivi per la partecipazione a bandi provinciali o ancora una rete di formazione qualificata per gli operatori del settore. Oltre a questo, l'appartenenza alla rete agricola di qualità certifica la virtuosità delle aziende agricole che vi aderiranno”. Lo ha sottolineato Nunzia Minerva, direttore del coordinamento metropolitano Inps Roma, oggi alla Prefettura di Roma dove è stato firmato il Protocollo d’intesa tra la Direzione metropolitana INPS di Roma e la Prefettura di Roma per la costituzione della sezione territoriale provinciale di Roma della Rete del Lavoro Agricolo di Qualità.

“Oggi è una giornata importante per l’Inps e per tutti gli enti e le istituzioni che lavorano nel territorio di Roma Capitale – prosegue Minerva – questo Protocollo d’intesa rappresenta un percorso virtuoso. All’interno potranno entrare determinate imprese agricole, quelle che aderiscono ai valori e ai principi di integrità, che hanno una correntezza nel pagamento dei contributi e non hanno avuto sanzioni”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Rete del lavoro agricolo di qualità aziende agricole benefici formazione qualificata
Vedi anche
Polonia-Bielorussia, il soldato di Minsk riprende i giornalisti italiani in visita al confine - Video
Corea del Nord, ecco l'ultimo super missile di Kim - Video
Gulino (Cnop): "Pace viatico di salute mentale, gli psicologi la promuovano"
Italia-Israele, Piantedosi: "Preoccupati? No a strumentalizzazioni, sia solo occasione di sport" - Video
"Pronto, Machado? Ha vinto il Nobel per la Pace" - Video
Golden power, Giorgetti: "Sicurezza competenza nazionale, non Ue" - Video
Trump: "Torna il Columbus Day. Italiani, vi amiamo" - Video
Trump, accordo Israele-Hamas e il biglietto 'segreto' di Rubio: "Devo andare" - Video
Meloni alla Camera, baciamano e pacche sulle spalle dopo il voto su Almasri - Video
Trump, l'annuncio alle famiglie: "Ostaggi liberi lunedì" - Video
Regionali in Campania, Fascina 'benedice' Cirielli: l'incontro tra i due alla Camera - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza