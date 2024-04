Made in Italy, Raimondo: "Garantire autenticità prodotto è nostro primo obiettivo”

“Il nostro primo obiettivo come Consorzio è quello di garantire che il prodotto acquistato dal consumatore sia vero. Con questo sistema di intelligenza artificiale, all’interno del cui ‘cervello’ abbiamo inserito tutte le nostre etichette, se un prodotto non è nel database delle etichette autorizzate si accende un alert”. Con queste parole Domenico Raimondo, presidente del Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana dop, è intervenuto a margine della conferenza stampa di presentazione del primo progetto sull’Intelligenza Artificiale contro l’Italian sounding, tenutasi al Ministero dell’Agricoltura e promossa dal Consorzio, che punta sull’AI come strumento innovativo per la tutela di un prodotto Dop e il contrasto ai prodotti fake.