La profumeria artistica di Officina delle Essenze, autentico Made in Italy

“Se mettiamo da parte le logiche di mercato e pensiamo a prodotti che non sono creati per piacere a tutti, ma per essere il semplice prolungamento della personalità di un individuo, capite quanto sia affascinante il mondo dei profumi” afferma Maurizio Lembo, fondatore del brand italiano Officina delle Essenze. Anche se le dinamiche di mercato sono cambiate, il mondo ha sempre bisogno di qualità.

La profumeria a Campo Marzio

Tutto inizia negli anni ’50, la famiglia Lembo ha una profumeria tra le strade del centro di Roma. Nell’aria si respira ancora il profumo della Dolce Vita e da lì a breve lo spirito creativo dell’epoca sarà esportato in tutto il mondo sotto il nome di Made in Italy.

“Grazie alla mia storia sono arrivato a produrre fragranze e ad amarne le composizioni. La passione per la profumeria artistica è cresciuta con il tempo. Nella mia memoria sono ancora vividi i ricordi di quei lunghi pomeriggi trascorsi nella profumeria di mio padre, dal 1948 a Roma, dove ho imparato tutto quello che so sulle fragranze e sulla profumeria” racconta Lembo.

A proposito di Made in Italy

Quella del Made in Italy è una predilezione che tocca ogni aspetto del marchio. Quasi una fissazione. Con la scelta del “dove” corrisponde anche la scelta del “come”, del “quando” e “per quanto”, del “chi” e soprattutto del “perché”. L'obbiettivo finale è quello di ottenere un prodotto di ottima qualità, fatto rigorosamente in Italia, e sempre attuale, cosa che rende la produzione lunga e meticolosa, “artistica” appunto. La qualità si vede e si sente.

In un panorama industriale sempre più globalizzato, la produzione artigianale si pone come faro di eccellenza nel settore della profumeria artistica. La scelta di mantenere l'intero processo produttivo in Italia, dalla trasformazione delle materie prime alla creazione del vetro, dall'imbottigliamento al confezionamento, conferisce una qualità insuperabile e un'identità autenticamente italiana. Ogni fase del processo è eseguita con attenzione ai dettagli e una passione ineguagliabile. L'azienda diventa così una bandiera del Made in Italy, incarnando l'eccellenza, la tradizione e l'originalità che contraddistingue il brand.

Sono questi i principi di base che guidano la casa profumiera Officina delle Essenze e che presuppongono tecniche di realizzazione basate sull’utilizzo esclusivo di materie prime di elevata qualità provenienti da tutto il mondo, passando ovviamente per Grasse in Francia, la capitale della profumeria per eccellenza. Proprio questo, il processo di ricerca, è un vero e proprio viaggio, uno scambio culturale tra chi realizza le materie prime e il Maestro Profumiere, che le lavorerà per plasmare il prodotto.

Dietro la creazione di queste piccole opere d’arte c’è un mondo poco conosciuto, fatto di nasi alla continua ricerca di ispirazione, emozioni trasformate in essenze. Questo e molto altro si cela dietro la profumeria di nicchia e il suo voler essere per natura unica.

Profumi per l’ambiente e per la persona

Nel retrobottega della boutique a Campo Marzio vedono la luce le prime fragranze per l’ambiente: Arancia & Cannella, Muschio Bianco, Vaniglia e Ambra. Il loro successo tra le vie del centro convince Lembo a dare vita nel 2001 a Officina delle Essenze, e a espandere la collezione con Brezza Marina, Pepe Nero, Talcum, Legno di Rosa e Puro Lino. Quest’ultimo ha un tale successo da portare i consumatori a chiedere per la prima volta di poter indossare le fragranze: nasce così la prima Eau de Parfum Puro Lino.

L’ultima novità sono le candele profumate, create con la stessa cura artigianale che caratterizza ogni prodotto Officina delle Essenze. È quindi stato un passo significativo per il brand, che ha deciso di estendere la sua maestria anche al mondo delle candele come naturale completamento del segmento “profumi per l’ambiente”.

Maurizio Lembo racconta: "La ricerca della miglior cera sul mercato italiano ha rappresentato una sfida lunga e affascinante. La cera che abbiamo scelto infine è un autentico tesoro, pregiata per la sua capacità di diffondere uniformemente il profumo nell'aria, garantendo una lunga durata e un'intensità decisamente importante. Le nostre candele sono un atto di amore e passione, un tributo alla ricchezza del sapereartigianale italiano”.