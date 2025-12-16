circle x black
Manageritalia executive professional, norma su pagamenti Pa attacco a professionisti

Romanelli: "Fortemente vessatorioabolire il limite di 5000 euro attualmente esistente per legge per il pagamento dei debiti della PA"

Manageritalia executive professional, norma su pagamenti Pa attacco a professionisti
16 dicembre 2025 | 12.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Manageritalia executive professional, l’associazione di Manageritalia dedicata alle figure manageriali e alle alte professionalità che operano con contratti libero professionali, è fortemente contraria alla disposizione che subordina il pagamento dei compensi ai liberi professionisti per prestazioni rese in favore della pa alla dimostrazione della regolarità fiscale e contributiva, senza alcun limite di importo e quindi anche per somme irrisorie.

“Riteniamo fortemente vessatorio - afferma Carlo Romanelli, presidente di Manageritalia Executive Professional - abolire il limite di 5000 euro attualmente esistente per legge per il pagamento dei debiti della PA. Inoltre, obbligare il professionista a produrre la documentazione che prova la regolarità fiscale e contributiva al momento della presentazione della fattura rappresenterebbe un aggravio di costi e di tempo. Chiediamo – conclude Romanelli - l’abolizione della norma all’art. 129 e il ritiro dell’emendamento, entrambi iniqui e penalizzanti per la categoria dei liberi professionisti”.

Tag
Manovra pagamenti professionisti PA contratti libero professionali regolarità fiscale e contributiva
