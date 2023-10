Mescieri (Assilea): "Leasing strumento utile al Paese e meno rischioso, Ue ne tenga conto"

"Il leasing è uno strumento utile alla spina dorsale del Paese, ma anche il meno rischioso". Lo ha detto il presidente di Assilea Carlo Mescieri intervenendo al Salone del Leasing in corso a Milano.

"Il leasing -spiega Mescieri- è un'operazione utile al Paese, considerando che i nostri clienti sono per lo più pmi e artigiani che fanno il 70% della ricchezza nazionale; e poi fa perdere meno". Negli ultimi mesi, ricorda, "siamo stati in Banca d'Italia, al Mef, a Bruxelles e all'Europarlamento e ovunque abbiamo trovato una convergenza su questo concetto". Al tempo stesso, "stiamo seguendo lo sviluppo dell'implementazione dei princìpi di Basilea III BU nella Crr3, che sono le nuove regole che entreranno in vigore dal 1 gennaio 2025 e che regoleranno banche e istituzioni finanziarie; l'auspicio è che in questa adozione di principi contabili, cioè di estensione degli standard internazionali, vengano calati in Italia tenendo conto dei danni che si potrebbero fare alla spina dorsale del Paese qualora complicassimo le regole contabili".

Ecco perché "ci aspettiamo che quando uscirà il 'draft', nel prossimi giorni o settimane, questa convergenza trovi concreta applicazione e dunque il leasing ponderi meno dei finanziamenti tradizionali".