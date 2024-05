"Dobbiamo far capire ai nostri studenti come entrare nel mondo del lavoro, non soltanto formandoli nel percorso di studi, ma anche mostrandogli i trucchi per fare un buon colloquio o scrivere un curriculum"". Così Maria Paola Monaco, delegata della Rettrice all'inclusione e alla diversità UniFi alla conferenza stampa di presentazione del Festival del Lavoro 2024 a Firenze.